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В Госдуме призвали ввести обязательный ГОСТ для всех квестов - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали ввести обязательный ГОСТ для всех квестов
В Госдуме призвали ввести обязательный ГОСТ для всех квестов - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали ввести обязательный ГОСТ для всех квестов
Для всех квестов в стране необходимо ввести обязательный ГОСТ, считает член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:08+0300
2024-07-22T15:34+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Для всех квестов в стране необходимо ввести обязательный ГОСТ, считает член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. Такое мнение она выразила, комментируя агентству РИА Новости инцидент в Махачкале, где при пожаре на квесте погибли две девушки. В понедельник, 2 июля, в квест-комнате в Дагестане произошел пожар, в реузльтате которого погибли две посетительницы. По факту возбудили уголовное дело. На этом фоне Стенякина призвала ввести обязательный ГОСТ, чтобы сделать квесты безопасными, напомнив, что подобную меру для детей уже приняли.Парламентарий напомнила, что благодаря усилиям правительства РФ и российского федерального агентства по стандартизации был утвержден ГОСТ по организации квестов и работы квест-рума для несовершеннолетних. По словам депутата, до недавнего времени было очень много несчастных случаев с переломами позвоночников или с возгораниями. Она напомнила, что "детский" ГОСТ в частности запрещает использование на квесте открытого огня, заковывание, привязывание, связывание, использование пил, любого оружия, топоров, горючих и химических веществ. "Что касается участия взрослых, тех, кто старше 18 лет, этот вопрос был дискуссионный и буквально весной мы говорили о необходимости обязательного ГОСТА для всех квестов. Если мои коллеги выступят с законодательной инициативой, то, безусловно, ее можно рассмотреть и проработать", — отметила парламентарий.
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россия, госдума, гост, мероприятия
Происшествия, РОССИЯ, Госдума, ГОСТ, мероприятия
15:08 22.07.2024 (обновлено: 15:34 22.07.2024)
 
В Госдуме призвали ввести обязательный ГОСТ для всех квестов

Депутат Стенякина: для всех квестов в России следует ввести обязательный ГОСТ

Здание Госдумы
Здание Госдумы
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Для всех квестов в стране необходимо ввести обязательный ГОСТ, считает член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Такое мнение она выразила, комментируя агентству РИА Новости инцидент в Махачкале, где при пожаре на квесте погибли две девушки.
В понедельник, 2 июля, в квест-комнате в Дагестане произошел пожар, в реузльтате которого погибли две посетительницы. По факту возбудили уголовное дело.
На этом фоне Стенякина призвала ввести обязательный ГОСТ, чтобы сделать квесты безопасными, напомнив, что подобную меру для детей уже приняли.
Парламентарий напомнила, что благодаря усилиям правительства РФ и российского федерального агентства по стандартизации был утвержден ГОСТ по организации квестов и работы квест-рума для несовершеннолетних.
По словам депутата, до недавнего времени было очень много несчастных случаев с переломами позвоночников или с возгораниями. Она напомнила, что "детский" ГОСТ в частности запрещает использование на квесте открытого огня, заковывание, привязывание, связывание, использование пил, любого оружия, топоров, горючих и химических веществ.
"Что касается участия взрослых, тех, кто старше 18 лет, этот вопрос был дискуссионный и буквально весной мы говорили о необходимости обязательного ГОСТА для всех квестов. Если мои коллеги выступят с законодательной инициативой, то, безусловно, ее можно рассмотреть и проработать", — отметила парламентарий.
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