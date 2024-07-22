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Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5"

Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5"

Московская биржа включила акции публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:58+0300

2024-07-22T19:58+0300

2024-07-22T19:58+0300

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МОСКВА, 22 июля - ПРАЙМ. Московская биржа включила акции публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа" председателем правления "22" июля 2024 года приняты следующие решения: включить "22" июля 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", - говорится в сообщении. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала. Ранее эта доля принадлежала нидерландской X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой в отношении российской "дочки" были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре датирована 20 мая 2024 года. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона, позволяющего по суду исключать иностранные холдинги из структуры владения такими организациями. Компания поясняла, что после решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, ориентировочно в августе 2024 года. А у нероссийских владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V.

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торги, мосбиржа, листинг, акции