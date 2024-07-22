https://1prime.ru/20240722/listing-850341810.html
Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5"
Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5" - 22.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5"
Московская биржа включила акции публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:58+0300
2024-07-22T19:58+0300
2024-07-22T19:58+0300
экономика
торги
мосбиржа
листинг
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 22 июля - ПРАЙМ. Московская биржа включила акции публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа" председателем правления "22" июля 2024 года приняты следующие решения: включить "22" июля 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", - говорится в сообщении. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала. Ранее эта доля принадлежала нидерландской X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой в отношении российской "дочки" были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре датирована 20 мая 2024 года. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона, позволяющего по суду исключать иностранные холдинги из структуры владения такими организациями. Компания поясняла, что после решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, ориентировочно в августе 2024 года. А у нероссийских владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V.
https://1prime.ru/20240722/putin-850336095.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, мосбиржа, листинг, акции
Экономика, Торги, Мосбиржа, листинг, Акции
Мосбиржа включила в листинг акции "Корпоративного центра Икс 5"
Мосбиржа включила акции "Корпоративного центра Икс 5" в первый уровень листинга
МОСКВА, 22 июля - ПРАЙМ. Московская биржа включила акции публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа" председателем правления "22" июля 2024 года приняты следующие решения: включить "22" июля 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Корпоративный центр Икс 5", - говорится в сообщении.
В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала. Ранее эта доля принадлежала нидерландской X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой в отношении российской "дочки" были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре датирована 20 мая 2024 года.
Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона, позволяющего по суду исключать иностранные холдинги из структуры владения такими организациями.
Компания поясняла, что после решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, ориентировочно в августе 2024 года. А у нероссийских владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V.
Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление