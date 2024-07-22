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ЕС не нужны мирные миссии, признали в Литве
ЕС не нужны мирные миссии, признали в Литве - 22.07.2024, ПРАЙМ
ЕС не нужны мирные миссии, признали в Литве
Европейскому союзу нужны не мирные миссии, а единая политика, заявил перед началом совета глав МИД ЕС замминистра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:25+0300
2024-07-22T12:25+0300
2024-07-22T12:43+0300
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - ПРАЙМ. Европейскому союзу нужны не мирные миссии, а единая политика, заявил перед началом совета глав МИД ЕС замминистра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас. Так он прокомментировал поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин и переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "(Нужна - ред.) стратегия единства ЕС, стратегия солидарности, которая сейчас отсутствует. Нам не нужны больше мирные миссии, нам нужно сильное единство политики Евросоюза", - сказал Шатунас.Орбан после визитов в рамках миссии мира столкнулся с жесткой критикой со стороны лидеров стран ЕС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в понедельник, 22 июля, в ходе заседания глав европейких МИД предложит обсудить поездки венгерского лидера, а также слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Брюссель поддерживает конфликт на Украине.
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виктор орбан, ес, литва
ЕС не нужны мирные миссии, признали в Литве
Замглавы МИД Литвы Шатунас признал, что Евросоюзу не нужны мирные миссии
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - ПРАЙМ. Европейскому союзу нужны не мирные миссии, а единая политика, заявил перед началом совета глав МИД ЕС замминистра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас.
Так он прокомментировал поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин и переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"(Нужна - ред.) стратегия единства ЕС, стратегия солидарности, которая сейчас отсутствует. Нам не нужны больше мирные миссии, нам нужно сильное единство политики Евросоюза", - сказал Шатунас.
Орбан после визитов в рамках миссии мира столкнулся с жесткой критикой со стороны лидеров стран ЕС.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в понедельник, 22 июля, в ходе заседания глав европейких МИД предложит обсудить поездки венгерского лидера, а также слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Брюссель поддерживает конфликт на Украине.
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана