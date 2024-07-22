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Лукашенко раскритиковал кабмин за "безобразную работу на рынке"

Лукашенко раскритиковал кабмин за "безобразную работу на рынке" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Лукашенко раскритиковал кабмин за "безобразную работу на рынке"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства за "безобразную работу на внутреннем рынке", отметив необходимость обеспечить... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:04+0300

2024-07-22T12:04+0300

2024-07-22T12:05+0300

экономика

александр лукашенко

белоруссия

рынки

внутренний рынок

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МИНСК, 22 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу правительства за "безобразную работу на внутреннем рынке", отметив необходимость обеспечить разумную защиту этой сферы экономики. "Александр Лукашенко подверг критике правительство и в первую очередь профильного вице-премьера за безобразную работу на внутреннем рынке, подчеркнув, что надо обеспечить разумную защиту этого рынка", - сообщает пресс-служба белорусского лидера на совещании по вопросам развития белоруской промышленности в понедельник. Президент отметил, что Белоруссия должна "разумно защищать собственный рынок". При этом абсолютную защиту внутреннего рынка от импорта Лукашенко не считает возможным вариантом, поскольку в ответ другие страны закроют свои рынки для отечественной продукции. "Такая наша судьба, что у нас производится всё то, что в мире производят в большом количестве. Поэтому просто так защищать свой рынок, закрыться на границе и никого не пустить не получится. Надо действовать разумно. Для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать", - отметил белорусский президент. Он сообщил, что основными торговыми партнерами Белоруссия являются Россия и Китай. "Это наши традиционные партнеры. Это наш "якорь". Мы заякорились. И если кто-то думает, что "вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками", - чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, - это наш традиционный рынок. Экономика - тут никуда не денешься", - сказал он. Глава белорусского государства отметил также, что Белоруссия успешно развивает отношения и с другими дружественными странами, не теряются контакты с Евросоюзом. "Это наши соседи - Европейский союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке - это обоюдовыгодный интерес", - сказал Лукашенко. В целом ситуация в сфере промышленности, по его оценке, складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. "Судя по той информации, которая у меня на столе, ситуация в целом складывается неплохо. Несколько лет стабильно растут объемы производства. В прошлом году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - $6,5 млрд. Однако это вовсе не повод для того, чтобы почивать на лаврах и думать, что мы все уже сделали", - сказал президент.

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александр лукашенко, белоруссия, рынки, внутренний рынок