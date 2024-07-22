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ЕС удвоил ставки. На Западе победу фон дер Ляйен восприняли однозначно
ЕС удвоил ставки. На Западе победу фон дер Ляйен восприняли однозначно - 22.07.2024, ПРАЙМ
ЕС удвоил ставки. На Западе победу фон дер Ляйен восприняли однозначно
Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии показало, что европейская элита одобряет затягивание конфликта на Украине, говорится в материале... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:54+0300
2024-07-22T13:54+0300
2024-07-22T13:54+0300
политика
ес
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии показало, что европейская элита одобряет затягивание конфликта на Украине, говорится в материале Responsible Statecraft."Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине", — сказано в публикации.Согласно изданию, Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Европейской комиссии, собрав разнообразную коалицию от правоцентристов до левоцентристов и зеленых. Несмотря на успех правых сил, большинство в ЕП отдало предпочтение фон дер Ляйен.Внешнеполитически это подразумевает поддержку центристского консенсуса по конфликту на Украине и изоляцию антивоенных скептиков. Кроме того, на первой сессии парламента были выявлена четкая стратегия на следующие пять лет.Так, "Патриоты Европы" выступили с альтернативным предложением по Украине, подтвердив свою веру в мирное решение конфликта и призывая открыть дипломатические каналы для достижения прочного соглашения.В рамках своей предвыборной программы фон дер Ляйен по традиции напугала евродепутатов "российской и китайской угрозами". Среди предложений фон дер Ляйен было: выдворение мигрантов и усиление контроля границ ЕС, превращение ЕС в оборонный союз, усиление контроля за медиапространством, "геостратегическое" соперничество с КНР, а также продолжение поддержки Киева.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ес, урсула фон дер ляйен, украина
Политика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА
ЕС удвоил ставки. На Западе победу фон дер Ляйен восприняли однозначно
RS: переизбранием фон дер Ляйен ЕС выступил за затягивание конфликта на Украине
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии показало, что европейская элита одобряет затягивание конфликта на Украине, говорится
в материале Responsible Statecraft.
"Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине", — сказано в публикации.
Согласно изданию, Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Европейской комиссии, собрав разнообразную коалицию от правоцентристов до левоцентристов и зеленых. Несмотря на успех правых сил, большинство в ЕП отдало предпочтение фон дер Ляйен.
Внешнеполитически это подразумевает поддержку центристского консенсуса по конфликту на Украине и изоляцию антивоенных скептиков. Кроме того, на первой сессии парламента были выявлена четкая стратегия на следующие пять лет.
Так, "Патриоты Европы" выступили с альтернативным предложением по Украине, подтвердив свою веру в мирное решение конфликта и призывая открыть дипломатические каналы для достижения прочного соглашения.
В рамках своей предвыборной программы фон дер Ляйен по традиции напугала евродепутатов "российской и китайской угрозами". Среди предложений фон дер Ляйен было: выдворение мигрантов и усиление контроля границ ЕС, превращение ЕС в оборонный союз, усиление контроля за медиапространством, "геостратегическое" соперничество с КНР, а также продолжение поддержки Киева.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок