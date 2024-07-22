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При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека

При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - 22.07.2024, ПРАЙМ

При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека

При пожаре в квест-комнате в Махачкале скончались два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Республиканской клинической больнице. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:05+0300

2024-07-22T10:05+0300

2024-07-22T10:17+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. При пожаре в квест-комнате в Махачкале скончались два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Республиканской клинической больнице.“Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги”, – следует из сообщения пресс-службы медучреждения.Следственный комитет России по Дагестану сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Отмечается, что дело заведено по факту предоставления небезопасных услуг, которые привели к смерти двух человек по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).Ранее сообщалось, что возгорание произошло в ночь на понедельник в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале.

https://1prime.ru/20240717/vsu-850213937.html

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россия, происшествие