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При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - 22.07.2024, ПРАЙМ
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При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека - 22.07.2024, ПРАЙМ
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека
При пожаре в квест-комнате в Махачкале скончались два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Республиканской клинической больнице. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:05+0300
2024-07-22T10:17+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. При пожаре в квест-комнате в Махачкале скончались два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Республиканской клинической больнице.“Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги”, – следует из сообщения пресс-службы медучреждения.Следственный комитет России по Дагестану сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Отмечается, что дело заведено по факту предоставления небезопасных услуг, которые привели к смерти двух человек по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).Ранее сообщалось, что возгорание произошло в ночь на понедельник в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале.
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россия, происшествие
Происшествия, РОССИЯ, происшествие
10:05 22.07.2024 (обновлено: 10:17 22.07.2024)
 
При пожаре в квест-комнате в Махачкале погибли два человека

Число погибших при пожаре в квест-комнате в Махачкале выросло до двух

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. При пожаре в квест-комнате в Махачкале скончались два человека. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Республиканской клинической больнице.
“Утром скончалась вторая девушка, пострадавшая при пожаре. У нее были очень серьезные ожоги”, – следует из сообщения пресс-службы медучреждения.
Следственный комитет России по Дагестану сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Отмечается, что дело заведено по факту предоставления небезопасных услуг, которые привели к смерти двух человек по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в ночь на понедельник в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале.
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