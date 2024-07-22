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Эксперт ожидает колебаний цен на медь при спаде ее выпуска в Китае
Эксперт ожидает колебаний цен на медь при спаде ее выпуска в Китае - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт ожидает колебаний цен на медь при спаде ее выпуска в Китае
Цены на медь могут колебаться от 9000 до 9500 долларов за тонну до конца 2024 года, если Китай станет сокращать производство меди на фоне растущего профицита... | 22.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цены на медь могут колебаться от 9000 до 9500 долларов за тонну до конца 2024 года, если Китай станет сокращать производство меди на фоне растущего профицита металла, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В прошлом месяце экспорт меди из Китая вырос до рекордного уровня, сообщило агентство Блумберг в воскресенье. По данным таможни, в июне экспорт необработанной меди увеличился в два раза, до 157 751 тонн по сравнению с майскими показателями. "В оставшиеся месяцы (2024 года - ред.) медь может до 9000 долларов за тонну подешеветь, а потом и вырасти до 9500 долларов за тонну, если китайские металлурги будут сокращать производство", - считает Хазанов. По итогам прошлой недели стоимость промышленного металла упала на 7,8%. Снижение было вызвано опасениями инвесторов за спрос в Китае после преимущественно слабой статистики по стране. КНР является крупнейшим потребителем меди. По мнению эксперта, желающих купить лишнюю медь будет немного из-за профицита промышленного металла. Вследствие этого не исключено, что китайские металлургические компании будут все-таки снижать выпуск меди на фоне слабого спроса на внутреннем рынке КНР и достаточно жесткой конкуренции за пределами страны. Например, медь, в том числе российская, закупается в Японии, Южной Корее и так далее, уточняет Хазанов. "На российских производителей экспорт меди из Китая вряд ли как-то серьезно окажет давление, потому что у них довольно высокая рентабельность по сравнению с китайскими конкурентами. В силу того, что у наших отечественных металлических компаний есть собственная сырьевая база, а вот китайским производителям приходится все-таки медное сырье закупать за границей", - добавляет эксперт.
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торги, медь, цены на медь
Экономика, Торги, медь, цены на медь
Эксперт ожидает колебаний цен на медь при спаде ее выпуска в Китае
Эксперт Хазанов: цены на медь будут колебаться в диапазоне $9-9,5 тысяч за тонну
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цены на медь могут колебаться от 9000 до 9500 долларов за тонну до конца 2024 года, если Китай станет сокращать производство меди на фоне растущего профицита металла, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В прошлом месяце экспорт меди из Китая вырос до рекордного уровня, сообщило агентство Блумберг в воскресенье. По данным таможни, в июне экспорт необработанной меди увеличился в два раза, до 157 751 тонн по сравнению с майскими показателями.
"В оставшиеся месяцы (2024 года - ред.) медь может до 9000 долларов за тонну подешеветь, а потом и вырасти до 9500 долларов за тонну, если китайские металлурги будут сокращать производство", - считает Хазанов.
По итогам прошлой недели стоимость промышленного металла упала на 7,8%. Снижение было вызвано опасениями инвесторов за спрос в Китае после преимущественно слабой статистики по стране. КНР является крупнейшим потребителем меди.
По мнению эксперта, желающих купить лишнюю медь будет немного из-за профицита промышленного металла. Вследствие этого не исключено, что китайские металлургические компании будут все-таки снижать выпуск меди на фоне слабого спроса на внутреннем рынке КНР и достаточно жесткой конкуренции за пределами страны. Например, медь, в том числе российская, закупается в Японии, Южной Корее и так далее, уточняет Хазанов.
"На российских производителей экспорт меди из Китая вряд ли как-то серьезно окажет давление, потому что у них довольно высокая рентабельность по сравнению с китайскими конкурентами. В силу того, что у наших отечественных металлических компаний есть собственная сырьевая база, а вот китайским производителям приходится все-таки медное сырье закупать за границей", - добавляет эксперт.
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