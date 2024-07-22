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Американские бомбардировщики прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО

Американские бомбардировщики прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО - 22.07.2024, ПРАЙМ

Американские бомбардировщики прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые были перехвачены российскими истребителями над Баренцевым морем, прибыли в Румынию для участия в... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:40+0300

2024-07-22T14:40+0300

2024-07-22T14:40+0300

вооружения

нато

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые были перехвачены российскими истребителями над Баренцевым морем, прибыли в Румынию для участия в мероприятиях НАТО по противовоздушной обороне."Два самолета B-52H ВВС США … прибыли на авиабазу "Михаил Когэлничану", Румыния", — заявили в пресс-службе альянса.Ранее сообщалось, что российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы со стороны американских бомбардировщиков. В свою очередь, Б-52H совершили разворот, удаляясь от границ России.Отмечается, что бомбардировщики такого плана впервые будут зайдействованы на территории Румынии.

https://1prime.ru/20240718/missiya-850239015.html

румыния

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нато, румыния, сша