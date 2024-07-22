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Депутат ГД рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками
Депутат ГД рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками - 22.07.2024, ПРАЙМ
Депутат ГД рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что регулярно получает звонки от мошенников и иногда общается с ними. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:46+0300
2024-07-22T12:46+0300
2024-07-22T12:46+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что регулярно получает звонки от мошенников и иногда общается с ними. "Мне регулярно звонят. Есть самоблокировка соответствующих звонков, обращений, тем не менее как-то они и с легальных телефонов выходят с обращениями", - рассказал он журналистам. "Я, понятно, их блокирую, не общаюсь с ними. Иногда только, не показывая лица, так как по видеосвязи зачастую обращаются, пытаюсь для интереса узнать, что они предлагают", - добавил он. По его словам, мошенники зачастую обладают располагающими голосами. "И, я так понимаю, неискушенному человеку вполне легко клюнуть на такие звонки", - обратил внимание он. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе рассказывала, что финансовые мошенники совершали много попыток ее обмануть, но им этого ни разу не удавалось.
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госдума, мошенники
Мошенничество, Госдума, МОШЕННИКИ
Депутат ГД рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками
Депутат Аксаков рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что регулярно получает звонки от мошенников и иногда общается с ними.
"Мне регулярно звонят. Есть самоблокировка соответствующих звонков, обращений, тем не менее как-то они и с легальных телефонов выходят с обращениями", - рассказал он журналистам.
"Я, понятно, их блокирую, не общаюсь с ними. Иногда только, не показывая лица, так как по видеосвязи зачастую обращаются, пытаюсь для интереса узнать, что они предлагают", - добавил он.
По его словам, мошенники зачастую обладают располагающими голосами. "И, я так понимаю, неискушенному человеку вполне легко клюнуть на такие звонки", - обратил внимание он.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе рассказывала, что финансовые мошенники совершали много попыток ее обмануть, но им этого ни разу не удавалось.