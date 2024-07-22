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В Минфине ожидают 181 миллиард рублей доходов от налога на богатых
В Минфине ожидают 181 миллиард рублей доходов от налога на богатых - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Минфине ожидают 181 миллиард рублей доходов от налога на богатых
Объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физических лиц от пяти миллионов рублей в год достигнет 181 миллиарда рублей в 2024 году. Об... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:02+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физических лиц от пяти миллионов рублей в год достигнет 181 миллиарда рублей в 2024 году. Об этом заявила в беседе с "Известиями" директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская."Известия" напомнили, что финансовое ведомство спрогнозировало объем поступлений в бюджет от повышенной ставки для состоятельных граждан в 181 миллиард. На этом фоне Лебединской задали вопрос, ожидает ли она превышение прогноза."Существенного превышения в этом году не ожидается. Оценка достаточно свежая — она вошла в поправки бюджета, которые учли обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития России", - ответила она.Лебединская добавила, что реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 5,2 процента.Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который ввел в стране прогрессивную шкалу НДФЛ.
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минфин, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Минфин, прогрессивная шкала НДФЛ
В Минфине ожидают 181 миллиард рублей доходов от налога на богатых
Лебединская: в Минфине ожидают 181 млрд доходов от налога на богатых в 2024 году
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физических лиц от пяти миллионов рублей в год достигнет 181 миллиарда рублей в 2024 году. Об этом заявила в беседе с "Известиями"
директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская.
"Известия" напомнили, что финансовое ведомство спрогнозировало объем поступлений в бюджет от повышенной ставки для состоятельных граждан в 181 миллиард. На этом фоне Лебединской задали вопрос, ожидает ли она превышение прогноза.
"Существенного превышения в этом году не ожидается. Оценка достаточно свежая — она вошла в поправки бюджета, которые учли обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития России", - ответила она.
Лебединская добавила, что реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 5,2 процента.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который ввел в стране прогрессивную шкалу НДФЛ.
Налоги на дорогостоящую недвижимость и земельные участки вырастут