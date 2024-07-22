https://1prime.ru/20240722/nedra-850337497.html
"Газпрому" и "Транснефти" упростили доступ к местным участкам недр
"Газпрому" и "Транснефти" упростили доступ к местным участкам недр - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Газпрому" и "Транснефти" упростили доступ к местным участкам недр
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукциона получать в пользование местные участки недр в целях разведки... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:31+0300
2024-07-22T17:31+0300
2024-07-22T17:31+0300
недра
газпром
транснефть
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукциона получать в пользование местные участки недр в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) для строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Раньше участки недр местного значения могли без аукциона предоставляться для разведки и добычи ОПИ в целях строительства, реконструкции, капремонта автодорог и объектов железнодорожной инфраструктуры. Закон вводит аналогичную возможность и при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, перечень которых утверждается правительством РФ. Право пользования местными участками недр без аукциона предоставляется субъектам естественных монополий в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые осуществляют такие работы. Речь идет о "Газпроме", "Транснефти", а также их дочерних обществах, которые имеют исключительное право на строительство магистральных трубопроводов и включены в реестр субъектов естественных монополий. Необходимость таких изменений напрямую связана с оперативной реализацией задач в сфере развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры России, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Согласно пояснительной записке, эти задачи касаются: ускорения реализации проектов, позволяющих перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - на Юг и Восток; расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и АТР; строительства новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири; модернизации инфраструктуры Единой системы газоснабжения для газификации субъектов РФ. Все это требует расширения и ускорения строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры, что невозможно без существенного сокращения административных процедур, подчеркивал Завальный. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/20240722/neft-850334748.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недра, газпром, транснефть, владимир путин
недра, Газпром, Транснефть, Владимир Путин
"Газпрому" и "Транснефти" упростили доступ к местным участкам недр
Путин упростил "Газпрому" и "Транснефти" доступ к местным участкам недр
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукциона получать в пользование местные участки недр в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) для строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Раньше участки недр местного значения могли без аукциона предоставляться для разведки и добычи ОПИ в целях строительства, реконструкции, капремонта автодорог и объектов железнодорожной инфраструктуры. Закон вводит аналогичную возможность и при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, перечень которых утверждается правительством РФ.
Право пользования местными участками недр без аукциона предоставляется субъектам естественных монополий в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которые осуществляют такие работы. Речь идет о "Газпроме", "Транснефти", а также их дочерних обществах, которые имеют исключительное право на строительство магистральных трубопроводов и включены в реестр субъектов естественных монополий.
Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти
Необходимость таких изменений напрямую связана с оперативной реализацией задач в сфере развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры России, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Согласно пояснительной записке, эти задачи касаются: ускорения реализации проектов, позволяющих перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - на Юг и Восток; расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки и АТР; строительства новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири; модернизации инфраструктуры Единой системы газоснабжения для газификации субъектов РФ.
Все это требует расширения и ускорения строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры, что невозможно без существенного сокращения административных процедур, подчеркивал Завальный.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.