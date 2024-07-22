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Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти

Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти - 22.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто: Украина нарушила соглашение с ЕС, остановив транзит нефти

Инициированная Киевом остановка поставок нефти из России в европейские страны нарушает соглашение между Украиной и Европейским союзом об ассоциации, объявил... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:37+0300

2024-07-22T16:37+0300

2024-07-22T16:43+0300

венгрия

украина

поставки нефти

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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Инициированная Киевом остановка поставок нефти из России в европейские страны нарушает соглашение между Украиной и Европейским союзом об ассоциации, объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации, где речь идёт о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через её территорию", - заявил глава венгерского МИД в эфире телеканала М1. Сийярто добавил, что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в телефонном разговоре и по видеосвязи на Совете министров иностранных дел Евросоюза отрицал остановку транзита российской нефти. Однако, по словам венгерского политика, поставки "Лукойла" не осуществляются уже несколько недель.Глава венгерского МИД также сказал, что Венгрия совместно со Словакией запускает консультации с Европейской комиссией. В случае, если они не приведут к позитивному результату, Будапешт будет настаивать на создании комиссии для разрешения ситуации с Киевом. В ходе юридического процесса, который будет запущен в этом случае, ЕС сможет прекратить выполнение обязательств перед Украиной.Поскольку вопрос является чрезвычайно важным, подчеркнул Сийярто, ЕК должна в ближайшие дни прийти к решению возникшей проблемы.

венгрия

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венгрия, украина, поставки нефти