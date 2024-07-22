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В МИД Словакии прокомментировали остановку транзита нефти Украиной - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В МИД Словакии прокомментировали остановку транзита нефти Украиной
В МИД Словакии прокомментировали остановку транзита нефти Украиной - 22.07.2024, ПРАЙМ
В МИД Словакии прокомментировали остановку транзита нефти Украиной
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика совместно c Венгрией обратилась в Еврокомиссию в связи с остановкой Украиной транзита... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:49+0300
2024-07-22T17:49+0300
венгрия
словакия
украина
поставки нефти
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БРАТИСЛАВА, 22 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика совместно c Венгрией обратилась в Еврокомиссию в связи с остановкой Украиной транзита российской нефти. Бланар объяснил на своей странице в социальной сети Facebook*, что одностороннее прекращение Украиной транзита российской нефти от компании "Лукойл", которая поставляется в Словакию и Венгрию, является нарушением Соглашения об ассоциации, которое было заключено между ЕС и Украиной. В связи с этим представители венгерского и словацкого МИД совместно инициировали разбирательство по факту нарушения. Ранее в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия запускают консультации с Европейской комиссией. В случае, если они не приведут к позитивному результату, Будапешт будет настаивать на создании комиссии для разрешения ситуации с Киевом. В ходе юридического процесса, который будет запущен в этом случае, ЕС сможет прекратить выполнение обязательств перед Украиной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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венгрия
словакия
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венгрия, словакия, украина, поставки нефти
ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, поставки нефти
17:49 22.07.2024
 
В МИД Словакии прокомментировали остановку транзита нефти Украиной

В МИД Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки Украиной транзита нефти

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 22 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика совместно c Венгрией обратилась в Еврокомиссию в связи с остановкой Украиной транзита российской нефти.
Бланар объяснил на своей странице в социальной сети Facebook*, что одностороннее прекращение Украиной транзита российской нефти от компании "Лукойл", которая поставляется в Словакию и Венгрию, является нарушением Соглашения об ассоциации, которое было заключено между ЕС и Украиной.
В связи с этим представители венгерского и словацкого МИД совместно инициировали разбирательство по факту нарушения.
Ранее в понедельник, 22 июля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия запускают консультации с Европейской комиссией. В случае, если они не приведут к позитивному результату, Будапешт будет настаивать на создании комиссии для разрешения ситуации с Киевом. В ходе юридического процесса, который будет запущен в этом случае, ЕС сможет прекратить выполнение обязательств перед Украиной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
В Венгрии раскритиковали решение Киева перекрыть транзит нефти из России
14:34
 
ВЕНГРИЯСЛОВАКИЯУКРАИНАпоставки нефти
 
 
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