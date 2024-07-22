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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:59+0300
2024-07-22T23:01+0300
россия
совбез рф
указ президента рф
рашид нургалиев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "﻿﻿﻿Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", — сказано в документе. Согласно этому же указу, заместителями секретаря Совбеза РФ переназначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов. Помощником секретаря СБ переназначен Дмитрий Грибков.Другим президентским указом помощником секретаря Совбеза РФ был назначен Павел Коновальчик. Также Путин назначил еще одним помощником секретаря Совбеза Александра Бураченка, освободив его от обязанностей помощника министра обороны РФ и уволив с военной службы.
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россия, совбез рф, указ президента рф, рашид нургалиев
РОССИЯ, Совбез РФ, Указ президента РФ, Рашид Нургалиев
22:59 22.07.2024 (обновлено: 23:01 22.07.2024)
 
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ

Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"﻿﻿﻿Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", — сказано в документе.
Согласно этому же указу, заместителями секретаря Совбеза РФ переназначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов. Помощником секретаря СБ переназначен Дмитрий Грибков.
Другим президентским указом помощником секретаря Совбеза РФ был назначен Павел Коновальчик. Также Путин назначил еще одним помощником секретаря Совбеза Александра Бураченка, освободив его от обязанностей помощника министра обороны РФ и уволив с военной службы.
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РОССИЯСовбез РФУказ президента РФРашид Нургалиев
 
 
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