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В Польше призвали ЕС укреплять оборону независимо от исхода выборов в США
В Польше призвали ЕС укреплять оборону независимо от исхода выборов в США - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Польше призвали ЕС укреплять оборону независимо от исхода выборов в США
Европейские страны должны усилить ответственность за свою безопасность и оборону независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом заявил глава МИД... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:46+0300
2024-07-22T11:46+0300
2024-07-22T11:46+0300
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ВАРШАВА, 22 июл - ПРАЙМ. Европейские страны должны усилить ответственность за свою безопасность и оборону независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский."США были и останутся стратегическим партнером Европы вне зависимости от того, кто окажется в Белом доме в следующем году. И вне зависимости от того, кто победит, нам следует взять на себя больше ответственности за безопасность и оборону Европы", — его слова приводит издание Politico.Отмечается, что пока Европа ощущает угрозу со стороны России, она не может полноценно участвовать в делах Азии, и ее задача объяснить американским партнерам этот факт.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и сократить поддержку альянса в случае переизбрания.
https://1prime.ru/20240719/polsha-850284517.html
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польша, ес, сша, оборона
Вооружения, ПОЛЬША, ЕС, США, оборона
В Польше призвали ЕС укреплять оборону независимо от исхода выборов в США
Сикорский: ЕС должен нести ответственность за оборону при любом лидере США
ВАРШАВА, 22 июл - ПРАЙМ. Европейские страны должны усилить ответственность за свою безопасность и оборону независимо от исхода президентских выборов в США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"США были и останутся стратегическим партнером Европы вне зависимости от того, кто окажется в Белом доме в следующем году. И вне зависимости от того, кто победит, нам следует взять на себя больше ответственности за безопасность и оборону Европы", — его слова приводит издание Politico.
Отмечается, что пока Европа ощущает угрозу со стороны России, она не может полноценно участвовать в делах Азии, и ее задача объяснить американским партнерам этот факт.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и сократить поддержку альянса в случае переизбрания.
Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16