https://1prime.ru/20240722/orban-850330513.html
Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине
Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине - 22.07.2024, ПРАЙМ
Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине
Своей поездкой в Россию венгерский премьер Виктор Орбан помешал ЕС показать единодушную поддержку Киева в Европе, говорится в материале издания Tagesschau. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:21+0300
2024-07-22T15:21+0300
2024-07-22T15:21+0300
политика
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847958_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5bc587efb0ba0c3630b8b92a40b30a76.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Своей поездкой в Россию венгерский премьер Виктор Орбан помешал ЕС показать единодушную поддержку Киева в Европе, говорится в материале издания Tagesschau."С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины", — сказано в статье.Отмечается, что в союзе возникли опасения, что такого рода действия могут быть восприняты как официальная позиция ЕС, что противоречит официальной позиции по поддержке Украины.Сам венгерский премьер отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны начаться как можно скорее. Свою поездку в Россию он назвал частью "мирной миссии", в рамках которой он также посетил Киев и Пекин, после чего посетил саммит НАТО в Вашингтоне и провел двусторонние переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20240719/es-850279597.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847958_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d814a6efd1fcf8b4ef39984cc0e970a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине
Tagesschau: Орбан визитом в Москву помешал ЕС показать единство по Украине
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Своей поездкой в Россию венгерский премьер Виктор Орбан помешал ЕС показать единодушную поддержку Киева в Европе, говорится в материале издания Tagesschau
.
"С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины", — сказано в статье.
Отмечается, что в союзе возникли опасения, что такого рода действия могут быть восприняты как официальная позиция ЕС, что противоречит официальной позиции по поддержке Украины.
Сам венгерский премьер отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны начаться как можно скорее. Свою поездку в Россию он назвал частью "мирной миссии", в рамках которой он также посетил Киев и Пекин, после чего посетил саммит НАТО в Вашингтоне и провел двусторонние переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана