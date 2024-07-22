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Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине

Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине - 22.07.2024, ПРАЙМ

Нанес ущерб: в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине

Своей поездкой в Россию венгерский премьер Виктор Орбан помешал ЕС показать единодушную поддержку Киева в Европе, говорится в материале издания Tagesschau. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:21+0300

2024-07-22T15:21+0300

2024-07-22T15:21+0300

политика

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Своей поездкой в Россию венгерский премьер Виктор Орбан помешал ЕС показать единодушную поддержку Киева в Европе, говорится в материале издания Tagesschau."С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины", — сказано в статье.Отмечается, что в союзе возникли опасения, что такого рода действия могут быть восприняты как официальная позиция ЕС, что противоречит официальной позиции по поддержке Украины.Сам венгерский премьер отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны начаться как можно скорее. Свою поездку в Россию он назвал частью "мирной миссии", в рамках которой он также посетил Киев и Пекин, после чего посетил саммит НАТО в Вашингтоне и провел двусторонние переговоры с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом.

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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин