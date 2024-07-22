Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240722/orban-850331456.html
Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел
Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел - 22.07.2024, ПРАЙМ
Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел
Премьер-министр Венгрии займет место Польши в роли главного "диспетчера Европы", в то время как Варшава останется не у дел, пишет издание Do Rzeczy. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:47+0300
2024-07-22T15:47+0300
политика
венгрия
польша
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии займет место Польши в роли главного "диспетчера Европы", в то время как Варшава останется не у дел, пишет издание Do Rzeczy."Он (Виктор Орбан — прим.ред.) единственный, кто может говорить и с Москвой, и с Киевом, Пекином и Вашингтоном, в котором вскоре будет хозяйничать Дональд Трамп", — говорится в статье.Согласно изданию, венгерский лидер старается установить тесные связи с лидером Республиканской партии США. И как сам Трамп, он рассматривает глобалистскую идеологию как важную угрозу для Запада.Орбан отличается от других политиков, таких как Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий, тем, что после февраля 2022 года он не склоняется к непреклонной поддержке американского нарратива о конфликте на Украине или к общению с Джо Байденом.Он сохраняет отношения с Россией и играет на разных фронтах. Орбан, как Трамп и его окружение, быстро понял, что конфликт на Украине является прокси-столкновением между неоконсерваторами Вашингтона и Москвой. Однако долгий конфликт на Украине только укрепляет Россию и служит интересам Китая и России. Поэтому дальнейшая эскалация не имеет смысла ни для США, ни для Европы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240719/es-850279597.html
венгрия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, польша, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Виктор Орбан
15:47 22.07.2024
 
Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел

Do Rzeczy: Орбан стал самым важным европейским политиком для Трампа

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии займет место Польши в роли главного "диспетчера Европы", в то время как Варшава останется не у дел, пишет издание Do Rzeczy.
"Он (Виктор Орбан — прим.ред.) единственный, кто может говорить и с Москвой, и с Киевом, Пекином и Вашингтоном, в котором вскоре будет хозяйничать Дональд Трамп", — говорится в статье.
Согласно изданию, венгерский лидер старается установить тесные связи с лидером Республиканской партии США. И как сам Трамп, он рассматривает глобалистскую идеологию как важную угрозу для Запада.
Орбан отличается от других политиков, таких как Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий, тем, что после февраля 2022 года он не склоняется к непреклонной поддержке американского нарратива о конфликте на Украине или к общению с Джо Байденом.
Он сохраняет отношения с Россией и играет на разных фронтах. Орбан, как Трамп и его окружение, быстро понял, что конфликт на Украине является прокси-столкновением между неоконсерваторами Вашингтона и Москвой. Однако долгий конфликт на Украине только укрепляет Россию и служит интересам Китая и России. Поэтому дальнейшая эскалация не имеет смысла ни для США, ни для Европы, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана
19 июля, 16:21
 
ПолитикаВЕНГРИЯПОЛЬШАВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала