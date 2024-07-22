https://1prime.ru/20240722/orban-850331456.html

Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел

Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел - 22.07.2024, ПРАЙМ

Самый важный политик в Европе: гамбит Орбана оставил Польшу не у дел

Премьер-министр Венгрии займет место Польши в роли главного "диспетчера Европы", в то время как Варшава останется не у дел, пишет издание Do Rzeczy. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:47+0300

2024-07-22T15:47+0300

2024-07-22T15:47+0300

политика

венгрия

польша

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии займет место Польши в роли главного "диспетчера Европы", в то время как Варшава останется не у дел, пишет издание Do Rzeczy."Он (Виктор Орбан — прим.ред.) единственный, кто может говорить и с Москвой, и с Киевом, Пекином и Вашингтоном, в котором вскоре будет хозяйничать Дональд Трамп", — говорится в статье.Согласно изданию, венгерский лидер старается установить тесные связи с лидером Республиканской партии США. И как сам Трамп, он рассматривает глобалистскую идеологию как важную угрозу для Запада.Орбан отличается от других политиков, таких как Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий, тем, что после февраля 2022 года он не склоняется к непреклонной поддержке американского нарратива о конфликте на Украине или к общению с Джо Байденом.Он сохраняет отношения с Россией и играет на разных фронтах. Орбан, как Трамп и его окружение, быстро понял, что конфликт на Украине является прокси-столкновением между неоконсерваторами Вашингтона и Москвой. Однако долгий конфликт на Украине только укрепляет Россию и служит интересам Китая и России. Поэтому дальнейшая эскалация не имеет смысла ни для США, ни для Европы, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240719/es-850279597.html

венгрия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, польша, виктор орбан