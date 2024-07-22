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Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск

Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск - 22.07.2024, ПРАЙМ

Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск

Завод "Москвич" ушел на плановый двухнедельный отпуск, на это время выпуск автомобилей приостановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:30+0300

2024-07-22T10:30+0300

2024-07-22T10:30+0300

россия

москвич

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Завод "Москвич" ушел на плановый двухнедельный отпуск, на это время выпуск автомобилей приостановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Да, все верно. Начался двухнедельный плановый отпуск", – подтвердили в компании начало отпуска. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

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россия, москвич