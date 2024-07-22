https://1prime.ru/20240722/otpusk-850318787.html
Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск
Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск - 22.07.2024, ПРАЙМ
Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск
Завод "Москвич" ушел на плановый двухнедельный отпуск, на это время выпуск автомобилей приостановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:30+0300
2024-07-22T10:30+0300
2024-07-22T10:30+0300
россия
москвич
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Завод "Москвич" ушел на плановый двухнедельный отпуск, на это время выпуск автомобилей приостановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Да, все верно. Начался двухнедельный плановый отпуск", – подтвердили в компании начало отпуска. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_24b79e84eaf9af8967a1ba470e264b13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москвич
Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск
Завод "Москвич" ушел на плановый отпуск с 22 июля по 4 августа
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Завод "Москвич" ушел на плановый двухнедельный отпуск, на это время выпуск автомобилей приостановлен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да, все верно. Начался двухнедельный плановый отпуск", – подтвердили в компании начало отпуска.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".