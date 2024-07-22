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Хуситы выразили готовность дать мощный ответ Израилю

Хуситы выразили готовность дать мощный ответ Израилю - 22.07.2024, ПРАЙМ

Хуситы выразили готовность дать мощный ответ Израилю

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) после совершенных ранее атак на йеменский порт Ходейда готово дать Израилю мощный ответ. Об этом заявил | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:16+0300

2024-07-22T19:16+0300

2024-07-22T19:16+0300

политика

израиль

хуситы

ответ

удар

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БАГДАД, 22 июн - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) после совершенных ранее атак на йеменский порт Ходейда готово дать Израилю мощный ответ. Об этом заявил РИА Новости член политбюро движения Али аль-Кахум. "На действия дается симметричный ответ, это устойчивая формула норм применения оружия. Тем самым масштабы противостояния будут расширены, их последствия для противника будут тяжелыми… Израилю будет дан неминуемый мощный и сокрушительный ответ, который не заставит себя ждать. Сюрпризов будет много", — сказал он. В понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на еженедельной пресс-конференции, что "Ансар Алла" прекратит атаковать Израиль, как только последний окончит свои агрессивные действия против Палестины, при этом ответственность за преступления, совершаемые израильской стороной, несет Вашингтон, который должен предотвратить эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. Источник сообщал агентству РИА Новости 20 июля, что США и Британия нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. По его словам, в результате эти ударов возник сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Позднее армия обороны Израиля заявила, что ударила по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на страну в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде.

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израиль, хуситы, ответ, удар