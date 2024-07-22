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В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей

В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей

Комитет Государственной Думы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять поправку о прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и россиян старше 80 | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:18+0300

2024-07-22T16:18+0300

2024-07-22T16:18+0300

экономика

пенсии

госдума

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять поправку о прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и россиян старше 80 лет. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин, его заместитель Анна Кузнецова и первый заместитель Александр Жуков предложили ежемесячно доплачивать пенсионерам от 80 лет и инвалидам 1,2 тысячи рублей.Как отмечал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, выплата будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.Как отметил корреспондент, поправку внесли в рамках второго чтения законопроекта, который внесет изменения в пенсионное и дополнительное соцобеспечение жителей новых регионов России.

https://1prime.ru/20240714/pensii-850060007.html

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пенсии, госдума