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В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей
В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей
Комитет Государственной Думы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять поправку о прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и россиян старше 80 | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:18+0300
2024-07-22T16:18+0300
экономика
пенсии
госдума
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять поправку о прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и россиян старше 80 лет. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин, его заместитель Анна Кузнецова и первый заместитель Александр Жуков предложили ежемесячно доплачивать пенсионерам от 80 лет и инвалидам 1,2 тысячи рублей.Как отмечал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, выплата будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.Как отметил корреспондент, поправку внесли в рамках второго чтения законопроекта, который внесет изменения в пенсионное и дополнительное соцобеспечение жителей новых регионов России.
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пенсии, госдума
Экономика, Пенсии, Госдума
16:18 22.07.2024
 
В Госдуме поддержали прибавку к пенсии инвалидам на 1,2 тысячи рублей

Комитет Думы поддержал доплату в 1,2 тысячи рублей для пенсионеров от 80 лет

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять поправку о прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и россиян старше 80 лет. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин, его заместитель Анна Кузнецова и первый заместитель Александр Жуков предложили ежемесячно доплачивать пенсионерам от 80 лет и инвалидам 1,2 тысячи рублей.
Как отмечал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, выплата будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.
Как отметил корреспондент, поправку внесли в рамках второго чтения законопроекта, который внесет изменения в пенсионное и дополнительное соцобеспечение жителей новых регионов России.
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