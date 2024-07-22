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Россия и Китай решили обновить перечень значимых инвестиционных проектов
Россия и Китай решили обновить перечень значимых инвестиционных проектов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай решили обновить перечень значимых инвестиционных проектов
Россия и Китай договорились обновить перечень значимых проектов инвестиционного сотрудничества, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:48+0300
2024-07-22T19:48+0300
2024-07-22T19:48+0300
экономика
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международное сотрудничество
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились обновить перечень значимых проектов инвестиционного сотрудничества, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Считаю нашу встречу весьма своевременной и плодотворной. Очень важным является достижение договоренностей об обновлении перечня значимых проектов. Это более 60 инициатив общим объемом заявленных инвестиций свыше 138 миллиардов долларов", - сказал Мантуров, подводя итоги встречи. Он отметил также, что в числе приоритетов дальнейшей работы - обеспечение устойчивого финансирования, страхования и кредитования проектов. Мантуров напомнил, что российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству является одним из механизмов для развития двустороннего сотрудничества. "Сегодня в ее портфеле (комиссии - ред.) более 80 проектов на сумму около 200 миллиардов долларов. И он продолжает расширяться. Для включения в перечень значимых проектов согласовано два новых проекта на сумму более 1,3 миллиарда долларов. Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области", - отметил первый вице-премьер. "Кроме того, хотел бы отметить востребованность эффективного мониторинга и содействия проектам в ходе их реализации. Предлагаем по линии секретариатов комиссии приступить в этом году к проведению совместных выездных инспекций проектов на регулярной основе", - добавил Мантуров.
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россия, китай, международное сотрудничество, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, международное сотрудничество, инвестиции
Россия и Китай решили обновить перечень значимых инвестиционных проектов
Мантуров: Москва и Пекин договорились обновить перечень значимых инвестпроектов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились обновить перечень значимых проектов инвестиционного сотрудничества, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Считаю нашу встречу весьма своевременной и плодотворной. Очень важным является достижение договоренностей об обновлении перечня значимых проектов. Это более 60 инициатив общим объемом заявленных инвестиций свыше 138 миллиардов долларов", - сказал Мантуров, подводя итоги встречи.
Он отметил также, что в числе приоритетов дальнейшей работы - обеспечение устойчивого финансирования, страхования и кредитования проектов.
Мантуров напомнил, что российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству является одним из механизмов для развития двустороннего сотрудничества.
"Сегодня в ее портфеле (комиссии - ред.) более 80 проектов на сумму около 200 миллиардов долларов. И он продолжает расширяться. Для включения в перечень значимых проектов согласовано два новых проекта на сумму более 1,3 миллиарда долларов. Имею в виду производство технического углерода в Астраханской области и строительство железнодорожной и производственной инфраструктуры по перевалке опасных грузов в Еврейской автономной области", - отметил первый вице-премьер.
"Кроме того, хотел бы отметить востребованность эффективного мониторинга и содействия проектам в ходе их реализации. Предлагаем по линии секретариатов комиссии приступить в этом году к проведению совместных выездных инспекций проектов на регулярной основе", - добавил Мантуров.
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