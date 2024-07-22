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Путин подписал закон о переносе игорной зоны "Золотой берег"
Путин подписал закон о переносе игорной зоны "Золотой берег" - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о переносе игорной зоны "Золотой берег"
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:36+0300
2024-07-22T17:36+0300
2024-07-22T17:36+0300
экономика
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игорная зона золотой берег
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты, расположенного в центре города. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Первоначальная редакция закона наделяла органы исполнительной власти Севастополя полномочиями контроля в сфере распространения наружной рекламы по аналогии с другими городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом). Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку к закону, которая позволит изменить границы игорной зоны "Золотой берег" и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Необходимые для этого изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что поправка подготовлена в связи с обращениями правительства РФ и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Это обращение касается переноса игорной зоны, "которая сейчас находится в Крыму в неудобном месте", в результате чего там инвестиции не реализуются, отмечал он. Предполагается, что такой перенос позволит "оживить и туристический поток в том числе, и сделать удобной историю с игорной зоной", говорил Топилин. В октябре 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Ее площадь составляет 146851 квадратный метр, она находится вблизи поселка Кацивели, но не функционирует.
https://1prime.ru/20240722/putin-850336095.html
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россия, владимир путин, крым, игорная зона золотой берег
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ, игорная зона Золотой берег
Путин подписал закон о переносе игорной зоны "Золотой берег"
Путин подписал закон о переносе игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты, расположенного в центре города.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция закона наделяла органы исполнительной власти Севастополя полномочиями контроля в сфере распространения наружной рекламы по аналогии с другими городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом).
Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку к закону, которая позволит изменить границы игорной зоны "Золотой берег" и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Необходимые для этого изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что поправка подготовлена в связи с обращениями правительства РФ и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Это обращение касается переноса игорной зоны, "которая сейчас находится в Крыму в неудобном месте", в результате чего там инвестиции не реализуются, отмечал он. Предполагается, что такой перенос позволит "оживить и туристический поток в том числе, и сделать удобной историю с игорной зоной", говорил Топилин.
В октябре 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Ее площадь составляет 146851 квадратный метр, она находится вблизи поселка Кацивели, но не функционирует.
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