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"Нафтогаз Украины" обеспокоен ударами по подземным хранилищам, сообщили СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Нафтогаз Украины" обеспокоен ударами по подземным хранилищам, сообщили СМИ
"Нафтогаз Украины" обеспокоен ударами по подземным хранилищам, сообщили СМИ - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз Украины" обеспокоен ударами по подземным хранилищам, сообщили СМИ
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, сообщило агентство Reuters со... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:03+0300
2024-07-22T22:03+0300
энергетика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу компании Алексея Чернышова. "Чернышов заявил, что компания "определенно обеспокоена" ударами, после того как в этом году Россия начала атаковать подземные хранилища газа на западе страны", - пишет агентство. По словам Чернышова, с марта "Нафтогаз" пережил по меньшей мере семь таких ударов. В апреле главред аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заявил, что удары по подземных хранилищам газа на западе Украины лишают Киев заработка на хранении газа для Европы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, нафтогаз украины, пхг
Энергетика, УКРАИНА, Нафтогаз Украины, ПХГ
22:03 22.07.2024
 
"Нафтогаз Украины" обеспокоен ударами по подземным хранилищам, сообщили СМИ

Reuters: "Нафтогаз Украины" определенно обеспокоен ударами по своим ПХГ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" "определенно обеспокоена" ударами по своим подземным хранилищам топлива, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу компании Алексея Чернышова.
"Чернышов заявил, что компания "определенно обеспокоена" ударами, после того как в этом году Россия начала атаковать подземные хранилища газа на западе страны", - пишет агентство.
По словам Чернышова, с марта "Нафтогаз" пережил по меньшей мере семь таких ударов.
В апреле главред аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заявил, что удары по подземных хранилищам газа на западе Украины лишают Киев заработка на хранении газа для Европы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти
20:51
 
ЭнергетикаУКРАИНАНафтогаз УкраиныПХГ
 
 
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