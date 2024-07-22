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Сенатор раскрыл странную деталь покушения на Трампа - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Сенатор раскрыл странную деталь покушения на Трампа
Сенатор раскрыл странную деталь покушения на Трампа - 22.07.2024, ПРАЙМ
Сенатор раскрыл странную деталь покушения на Трампа
Секретная служба США не планировала отправлять своих снайперов на прошедший в Пенсильвании митинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:52+0300
2024-07-22T15:48+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
сша
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США не планировала отправлять своих снайперов на прошедший в Пенсильвании митинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. В последний момент, однако, решение было изменено, и во время покушения на митинге присутствовало два подразделения, говорится в отчете, который был обнародован республиканцем Роном Джонсоном, сенатором от штата Висконсин. В отчете также говорится, что сенатор Джонсон собрал информацию о причинах недостаточного уровня безопасности на мероприятии. Для этого он обратился к разным уровням властных органов и частным компаниям."Секретная служба изначально не собиралась посылать снайперов на митинг", - следует из отчета. За несколько дней до запланированной встречи Трампа с гражданами Секретная служба заявила, что не будет отправлять своих снайперов на мероприятие. В связи с этим безопасность на митинге должны были обеспечить правоохранители округа Батлер в Пенсильвании. В последний момент агентство все же изменило свои планы.В отчете также упоминается, что сотрудники силовых структур из окружных правоохранительных органов до начала митинга получили информацию о Томасе Мэтью Круксе, который стрелял в экс-президента, и проинформировали свое командование о нем еще до стрельбы. Секретная служба США подтвердила получение этой наводки. 13 июля во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавший прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга. В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения. Секретная служба США ликвидировала нападавшего.Позже Министерство внутренней безопасности США объявило, что инцидент, характеризуемый как "попытка покушения и возможный внутренний терроризм", будет изучен, а по факту нападения будет проведено расследование.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, США
14:52 22.07.2024 (обновлено: 15:48 22.07.2024)
 
Сенатор раскрыл странную деталь покушения на Трампа

Джонсон: секретная служба США не хотела отправлять снайперов на митинг, но передумала

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Секретная служба США не планировала отправлять своих снайперов на прошедший в Пенсильвании митинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. В последний момент, однако, решение было изменено, и во время покушения на митинге присутствовало два подразделения, говорится в отчете, который был обнародован республиканцем Роном Джонсоном, сенатором от штата Висконсин.
В отчете также говорится, что сенатор Джонсон собрал информацию о причинах недостаточного уровня безопасности на мероприятии. Для этого он обратился к разным уровням властных органов и частным компаниям.
"Секретная служба изначально не собиралась посылать снайперов на митинг", - следует из отчета.
За несколько дней до запланированной встречи Трампа с гражданами Секретная служба заявила, что не будет отправлять своих снайперов на мероприятие. В связи с этим безопасность на митинге должны были обеспечить правоохранители округа Батлер в Пенсильвании. В последний момент агентство все же изменило свои планы.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
Всплыли новые детали о подозреваемом в покушении на Трампа
20 июля, 10:21
В отчете также упоминается, что сотрудники силовых структур из окружных правоохранительных органов до начала митинга получили информацию о Томасе Мэтью Круксе, который стрелял в экс-президента, и проинформировали свое командование о нем еще до стрельбы. Секретная служба США подтвердила получение этой наводки.
13 июля во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавший прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга. В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения. Секретная служба США ликвидировала нападавшего.
Позже Министерство внутренней безопасности США объявило, что инцидент, характеризуемый как "попытка покушения и возможный внутренний терроризм", будет изучен, а по факту нападения будет проведено расследование.
 
ПолитикаДональд Трамппокушение на Дональда ТрампаСША
 
 
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