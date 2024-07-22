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Российский бизнес раскритиковал поправки по оборотным штрафам за утечки

Российский бизнес раскритиковал поправки по оборотным штрафам за утечки - 22.07.2024, ПРАЙМ

Российский бизнес раскритиковал поправки по оборотным штрафам за утечки

Крупные российские компании, в том числе "Аэрофлот", "Российские железные дороги", "Автодор", Российский союз туриндустрии, Федерация рестораторов и отельеров,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:29+0300

2024-07-22T15:29+0300

2024-07-22T15:41+0300

россия

госдума

утечки данных

бизнес

оборотный штраф

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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Крупные российские компании, в том числе "Аэрофлот", "Российские железные дороги", "Автодор", Российский союз туриндустрии, Федерация рестораторов и отельеров, а также маркетплейсы, энергетические, медицинские и другие фирмы в ходе совещания в Минэкономразвития подвергли критике текущую версию законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, сообщил РБК.Поправки к КоАП внесли в Госдуму в конце 2023 года. Группа депутатов и сенаторов предложила сильно повысить штрафы за утечки персональных данных — со 100 000 до 15 млн руб., если утечка коснулась более 100 000 человек. Законопроект предусматривает наказание и за повторное нарушение: оборотные штрафы в размере от 0,1 до 3% выручки, но не менее 15 и не более 500 млн руб. Документ пока прошел только первое чтение. Дата второго еще не назначена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗаконопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце прошлого гола. Он предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, вводящие значительное повышение штрафов за утечки персданных — с предусмотренных сейчас 100 тысяч рублей до 15 миллионов рублей, если утечка затронула более 100 тысяч физлиц, а также возможность наказывать оборотными штрафами за повторное нарушение в размере от 0,1 до 3% выручки, но не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей. Кроме того, за незаконное использование, передачу, сбор персданных, полученных неправомерным путем, а также за преступления, связанные с трансграничной передачей персданных и т.п. предполагается уголовная ответственность.РБК сообщил, что в ходе совещания в представитель РЖД сообщил, что компания объявлена целью украинских хакеров и при принятии указанных выше поправок вектор атак может сместиться на системы, в которых организация хранит персданные.Также отмечается, что в "Аэрофлоте" заявили, что повышение штрафов потребует больших инвестиций в средства защиты, при этом шесть месяцев отсрочки для вступления в силу являются "нереальным сроком", так как для воплощения в жизнь стратегии реализации новых мер потребуется от двух до трех лет.По данным РБК, в группе компаний "Европейский медицинский центр" считают, что принятие законопроекта в текущей версии приведет к возврату к использованию бумажного документооборота и остановку ряда цифровых проектов, например по тестированию телемедицинских технологий.В Федерации рестораторов и отельеров отметили, что для средних гостиниц, относящихся к субъектам малого среднего бизнеса, оборотные штрафы станут непосильным бременем.Ранее кабмин РФ в целом одобрил законопроект, но обратил внимание, что нынешняя редакция может вызвать сложности с исполнением административного наказания, размеры штрафов необходимо уточнить на предмет соразмерности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, утечки данных, бизнес, оборотный штраф