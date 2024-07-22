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Два терминала крупнейшего в Европе порта приостанавливали работу
Два терминала крупнейшего в Европе порта приостанавливали работу - 22.07.2024, ПРАЙМ
Два терминала крупнейшего в Европе порта приостанавливали работу
Два терминала в порту Роттердама, который является крупнейшим в Европе, приостанавливали работу из-за глобального технического сбоя, произошедшего в пятницу, но | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:34+0300
2024-07-22T19:34+0300
2024-07-22T19:34+0300
экономика
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ГААГА, 22 июл - ПРАЙМ. Два терминала в порту Роттердама, который является крупнейшим в Европе, приостанавливали работу из-за глобального технического сбоя, произошедшего в пятницу, но основные процессы не были затронуты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк. В пятницу в пресс-службе порта Роттердама сообщила агентству, что глобальный сбой повлиял на компании в порту, однако тогда было неизвестно, как и в каком объеме. "Всего двум терминалам пришлось временно прекратить свою работу из-за сбоя", - сообщила Хесселинк в понедельник. По ее словам, некоторые компании испытывали определенные проблемы, однако все основные процессы в порту продолжались без перебоев. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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роттердам, порт, судоходство, сбой
Экономика, Роттердам, порт, судоходство, сбой
Два терминала крупнейшего в Европе порта приостанавливали работу
Два терминала в порту Роттердама приостанавливали работу из-за глобального сбоя
ГААГА, 22 июл - ПРАЙМ. Два терминала в порту Роттердама, который является крупнейшим в Европе, приостанавливали работу из-за глобального технического сбоя, произошедшего в пятницу, но основные процессы не были затронуты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
В пятницу в пресс-службе порта Роттердама сообщила агентству, что глобальный сбой повлиял на компании в порту, однако тогда было неизвестно, как и в каком объеме.
"Всего двум терминалам пришлось временно прекратить свою работу из-за сбоя", - сообщила Хесселинк в понедельник.
По ее словам, некоторые компании испытывали определенные проблемы, однако все основные процессы в порту продолжались без перебоев.
Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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