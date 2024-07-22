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СК: аниматор квест-комнаты, в которой погибли девушки, задержан

СК: аниматор квест-комнаты, в которой погибли девушки, задержан - 22.07.2024, ПРАЙМ

СК: аниматор квест-комнаты, в которой погибли девушки, задержан

Аниматор квест-комнаты, в которой погибли две девушки в результате пожара, задержан в Махачкале, сообщили в Следственном комитете РФ РИА Новости. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T16:15+0300

2024-07-22T16:15+0300

2024-07-22T16:15+0300

происшествия

махачкала

пожар

россия

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Аниматор квест-комнаты, в которой погибли две девушки в результате пожара, задержан в Махачкале, сообщили в Следственном комитете РФ РИА Новости.Ранее в понедельник, 22 июля, управление Следственного комитета РФ по Дагестану опубликовало информацию о том, что в квест-комнате, предоставляющей развлекательные услуги в Махачкале на улице Расула Гамзатова, произошло возгорание. В результате пожара погибли две девушки. Минздрав сообщает, что обе посетительницы были незамедлительно госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы сразу после происшествия. Девушки были доставлены в больницу в критическом состоянии. Одна из них скончалась практически сразу после прибытия в стационар в результате отравления угарным газом, вторая девушка, поступившая в больницу с ожогами 100% поверхности тела, скончалась спустя несколько часов попыток врачей реанимировать ее интенсивной терапией. Отмечается также, что есть еще один пострадавший."Задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - следует из сообщения Следственного комитета. Предварительно сообщается, что аниматор поджег перчатку, которая использовалась в ходе квеста. В стороне, куда подозреваемый бросил горящую перчатку, стояла емкость, наполненная бензином. В результате реакции помещение быстро загорелось. "Подозреваемый в ходе допроса подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Устанавливается причастность иных лиц к совершению преступления", - заявили в СК.

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махачкала, пожар, россия