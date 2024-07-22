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Чистая прибыль "Северстали" по МСФО сократилась в I полугодии

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО сократилась в I полугодии - 22.07.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО сократилась в I полугодии

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии снизилась на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 83,32 миллиарда рублей, следует из... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:05+0300

2024-07-22T11:05+0300

2024-07-22T11:05+0300

экономика

россия

северсталь

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии снизилась на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 83,32 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Показатель EBITDA увеличился на 6%, до 126,56 миллиарда рублей, его рентабельность понизилась до 31% с 35% годом ранее из-за проведения масштабных ремонтов на "ЧерМК" и консолидации "А Групп". Выручка выросла на 21%, до 409,14 миллиарда рублей на фоне увеличения доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и роста средних цен реализации и консолидации "А Групп". Свободный денежный поток за год снизился на 4%, до 57,51 миллиарда рублей. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2023 году выросла в 1,8 раза, до 193,88 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом.

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россия, северсталь