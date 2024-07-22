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Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ выросла в 1,4 раза - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ выросла в 1,4 раза - 22.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза и составила 18,3 миллиарда рублей против 12,9 миллиарда рублей за аналогичный | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:23+0300
2024-07-22T16:41+0300
русснефть
рсбу
чистая прибыль
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза и составила 18,3 миллиарда рублей против 12,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка повысилась на 60% - до 147,49 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,5 раза – до 111,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,1 раза – до 36,4 миллиарда рублей.Краткосрочные обязательства на 30 июня выросли до 130,21 миллиарда рублей по сравнению с 126,3 миллиарда рублей на 31 декабря 2023 года. Долгосрочные обязательства за полгода увеличились до 122,43 миллиарда рублей с 115,55 миллиарда на конец прошлого года."Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
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русснефть, рсбу, чистая прибыль
Русснефть, РСБУ, чистая прибыль
16:23 22.07.2024 (обновлено: 16:41 22.07.2024)
 
Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за I полугодие выросла до 18,3 миллиарда руб

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОАО "РУССНЕФТЬ"
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза и составила 18,3 миллиарда рублей против 12,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка повысилась на 60% - до 147,49 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,5 раза – до 111,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,1 раза – до 36,4 миллиарда рублей.
Краткосрочные обязательства на 30 июня выросли до 130,21 миллиарда рублей по сравнению с 126,3 миллиарда рублей на 31 декабря 2023 года. Долгосрочные обязательства за полгода увеличились до 122,43 миллиарда рублей с 115,55 миллиарда на конец прошлого года.
"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
 
РусснефтьРСБУчистая прибыль
 
 
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