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Предприниматели России и Китая изучат проекты на 18 триллионов рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Предприниматели России и Китая изучат проекты на 18 триллионов рублей
Предприниматели России и Китая изучат проекты на 18 триллионов рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
Предприниматели России и Китая изучат проекты на 18 триллионов рублей
Предприниматели России и Китая обсуждают 83 совместных проекта на общую сумму 18 триллионов рублей, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:33+0300
2024-07-22T16:33+0300
экономика
россия
китай
бизнес
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Предприниматели России и Китая обсуждают 83 совместных проекта на общую сумму 18 триллионов рублей, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по итогам девятого заседания Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей. "Комитет является уникальной площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. На сегодняшний день на рассмотрении Комитета и Межправительственной комиссии находится 83 проекта на общую сумму 18 триллионов рублей", - говорится в сообщении РФПИ, который выступил соорганизатором заседания. В ходе заседания комитета российские и китайские партнеры обсудили новые совместные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков, энергетики. "В рамках инвестиционного сотрудничества с Китаем РФПИ уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 миллиардов рублей через различные платформы с китайскими партнерами", - отмечается в сообщении. Выручка портфельных компаний, в которые инвестировали китайские партнеры РФПИ, превысила 4 триллиона рублей по итогам 2023 года, в этих компаниях трудоустроено более 600 тысяч человек. РФПИ является одним из ведущих институтов в сфере укрепления инвестиционных и экономических связей между Россией и Китаем. Так, совместно с китайской нефтехимической компанией Haiwei фонд инвестирует в строительство первого на Дальнем Востоке РФ морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов. Совместно с китайскими партнерами РФПИ также финансировал строительство моста через реку Амур. Грузооборот по мосту превысил 6 миллиона тонн с момента запуска движения в 2022 году. При этом в январе-мае 2024 года оборот грузов вырос в 2,3 раза в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн. Кроме того, в партнерстве с компанией OncoGenerix разработан проект для трансфера технологий и производства в Китае ряда вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Кроме того, РФПИ и его партнеры планируют инвестировать 3 миллиарда рублей в создание в совместного предприятия по производству инновационных лекарственных препаратов.
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россия, китай, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес
16:33 22.07.2024
 
Предприниматели России и Китая изучат проекты на 18 триллионов рублей

РФПИ: предприниматели России и Китая обсуждают совместные проекты на 18 трлн руб

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Предприниматели России и Китая обсуждают 83 совместных проекта на общую сумму 18 триллионов рублей, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по итогам девятого заседания Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей.
"Комитет является уникальной площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. На сегодняшний день на рассмотрении Комитета и Межправительственной комиссии находится 83 проекта на общую сумму 18 триллионов рублей", - говорится в сообщении РФПИ, который выступил соорганизатором заседания.
В ходе заседания комитета российские и китайские партнеры обсудили новые совместные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков, энергетики.
"В рамках инвестиционного сотрудничества с Китаем РФПИ уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 миллиардов рублей через различные платформы с китайскими партнерами", - отмечается в сообщении. Выручка портфельных компаний, в которые инвестировали китайские партнеры РФПИ, превысила 4 триллиона рублей по итогам 2023 года, в этих компаниях трудоустроено более 600 тысяч человек.
РФПИ является одним из ведущих институтов в сфере укрепления инвестиционных и экономических связей между Россией и Китаем. Так, совместно с китайской нефтехимической компанией Haiwei фонд инвестирует в строительство первого на Дальнем Востоке РФ морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов.
Совместно с китайскими партнерами РФПИ также финансировал строительство моста через реку Амур. Грузооборот по мосту превысил 6 миллиона тонн с момента запуска движения в 2022 году. При этом в январе-мае 2024 года оборот грузов вырос в 2,3 раза в годовом выражении - до 2,2 миллиона тонн.
Кроме того, в партнерстве с компанией OncoGenerix разработан проект для трансфера технологий и производства в Китае ряда вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Кроме того, РФПИ и его партнеры планируют инвестировать 3 миллиарда рублей в создание в совместного предприятия по производству инновационных лекарственных препаратов.
 
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