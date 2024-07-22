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Путин одобрил передачу ЦБ госземель в постоянное пользование - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Путин одобрил передачу ЦБ госземель в постоянное пользование
Путин одобрил передачу ЦБ госземель в постоянное пользование - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин одобрил передачу ЦБ госземель в постоянное пользование
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T15:51+0300
2024-07-22T15:58+0300
россия
владимир путин
банк россии
закон
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Такие земельные участки предоставлялись в постоянное (бессрочное) пользование лишь: органам госвласти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий. Закон включает в этот перечень и ЦБ. Соответствующее изменение вносится в Земельный кодекс. Помимо этого, в кодекс вносится и ряд изменений, связанных с комплексной застройкой территорий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее сообщал, что органы власти смогут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки с учетом особенностей, предусмотренных законодательством на момент заключения договоров о развитии застроенной территории и иных договоров, которые в настоящий момент преобразованы в единый механизм комплексного освоения территории. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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россия, владимир путин, закон
РОССИЯ, Владимир Путин, Банк России, закон
15:51 22.07.2024 (обновлено: 15:58 22.07.2024)
 
Путин одобрил передачу ЦБ госземель в постоянное пользование

Путин подписал закон о передаче ЦБ госземель в постоянное пользование

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предоставлять Банку России в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Такие земельные участки предоставлялись в постоянное (бессрочное) пользование лишь: органам госвласти и местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.
Закон включает в этот перечень и ЦБ. Соответствующее изменение вносится в Земельный кодекс.
Помимо этого, в кодекс вносится и ряд изменений, связанных с комплексной застройкой территорий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее сообщал, что органы власти смогут выдавать разрешения на строительство и предоставлять земельные участки с учетом особенностей, предусмотренных законодательством на момент заключения договоров о развитии застроенной территории и иных договоров, которые в настоящий момент преобразованы в единый механизм комплексного освоения территории.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
 
Банк РоссииРОССИЯВладимир Путинзакон
 
 
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