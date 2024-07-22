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Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление
Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление - 22.07.2024, ПРАЙМ
Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление
Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:05+0300
2024-07-22T17:18+0300
владимир путин
указ
акции
тгк-2
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление "Центрэнергохолдингу", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях повышения эффективности управления находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (г. Ярославль)", - говорится в указе.Уставный капитал ТГК-2 разделен на 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированную акцию. Таким образом, передаваемая в доверительное управление доля соответствует 83,4% уставного капитала.
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владимир путин, указ, акции, тгк-2
Владимир Путин, указ, Акции, ТГК-2
17:05 22.07.2024 (обновлено: 17:18 22.07.2024)
 
Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление

Путин: госпакет в 83,4% акций ТГК-2 передадут в управление "Центрэнергохолдингу"

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление "Центрэнергохолдингу", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях повышения эффективности управления находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (г. Ярославль)", - говорится в указе.
Уставный капитал ТГК-2 разделен на 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированную акцию. Таким образом, передаваемая в доверительное управление доля соответствует 83,4% уставного капитала.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Путин одобрил передачу ЦБ госземель в постоянное пользование
15:51
 
Владимир ПутинуказАкцииТГК-2
 
 
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