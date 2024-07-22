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Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление

Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление - 22.07.2024, ПРАЙМ

Путин передал акции ТГК-2 в доверительное управление

Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T17:05+0300

2024-07-22T17:05+0300

2024-07-22T17:18+0300

владимир путин

указ

акции

тгк-2

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил передать пакет в 83,4% акций ТГК-2, находящийся в федеральной собственности, в доверительное управление "Центрэнергохолдингу", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях повышения эффективности управления находящимися в федеральной собственности акциями публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" постановляю: Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу "Центрэнергохолдинг" (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №2" (г. Ярославль)", - говорится в указе.Уставный капитал ТГК-2 разделен на 1 458 404 850 747 обыкновенных и 16 500 533 681 привилегированную акцию. Таким образом, передаваемая в доверительное управление доля соответствует 83,4% уставного капитала.

https://1prime.ru/20240722/putin-850331751.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, указ, акции, тгк-2