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Порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации повысили в четыре раза - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации повысили в четыре раза
Порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации повысили в четыре раза - 22.07.2024, ПРАЙМ
Порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации повысили в четыре раза
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает вчетверо, до 60 тысяч рублей, предельный размер налоговых и жилищно-коммунальных платежей... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T17:52+0300
2024-07-22T17:52+0300
жку
владимир путин
жкх
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает вчетверо, до 60 тысяч рублей, предельный размер налоговых и жилищно-коммунальных платежей физлиц, при которых не требуется идентификация. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Раньше предельный размер платежа, не требующий идентификации клиента-физлица, составлял 15 тысяч рублей. Закон повышает этот порог до 60 тысяч рублей при приеме денежных средств и их переводах в целях уплаты налогов и авансовых платежей по ним в бюджетную систему РФ, а также внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение такой платы. Причем это будет касаться и случаев, когда такие платежи осуществляются путем почтовых переводов. Закон также предоставляет операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и операторам обмена ЦФА право передавать идентификацию клиентов не только таким операторам, но и операторам инвестиционной платформы, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих только инвестиционное консультирование). Это расширило спектр услуг, которые предоставляют данные организации, повысило их значимость на финансовом рынке и в целом интенсифицировало эту сферу, пояснял в июне зампред Банка России Алексей Гузнов. Он напоминал, что ранее был принят закон, который позволяет использовать ЦФА как средство платежа во внешнеторговых операциях. Закон "дает возможность увеличивать предоставление такого рода услуг", отмечал зампред ЦБ. Кроме того, внесены поправки, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ об отнесении к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Сначала юрлицо или ИП сможет обратиться с заявлением о пересмотре степени риска в Банк России. Регулятор в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть его и вынести решение. Если заявитель не согласен с решением ЦБ, он сможет обратится в межведомственную комиссию при Банке России либо в суд. Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а нормы, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ, начнут применяться с 1 октября 2024 года.
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жку, владимир путин, жкх
ЖКУ, Владимир Путин, ЖКХ
17:52 22.07.2024
 
Порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации повысили в четыре раза

Путин повысил порог платежей по налогам и ЖКУ без идентификации в четыре раза

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает вчетверо, до 60 тысяч рублей, предельный размер налоговых и жилищно-коммунальных платежей физлиц, при которых не требуется идентификация. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Раньше предельный размер платежа, не требующий идентификации клиента-физлица, составлял 15 тысяч рублей. Закон повышает этот порог до 60 тысяч рублей при приеме денежных средств и их переводах в целях уплаты налогов и авансовых платежей по ним в бюджетную систему РФ, а также внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение такой платы. Причем это будет касаться и случаев, когда такие платежи осуществляются путем почтовых переводов.
Закон также предоставляет операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и операторам обмена ЦФА право передавать идентификацию клиентов не только таким операторам, но и операторам инвестиционной платформы, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением осуществляющих только инвестиционное консультирование).
Это расширило спектр услуг, которые предоставляют данные организации, повысило их значимость на финансовом рынке и в целом интенсифицировало эту сферу, пояснял в июне зампред Банка России Алексей Гузнов. Он напоминал, что ранее был принят закон, который позволяет использовать ЦФА как средство платежа во внешнеторговых операциях. Закон "дает возможность увеличивать предоставление такого рода услуг", отмечал зампред ЦБ.
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Кроме того, внесены поправки, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ об отнесении к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Сначала юрлицо или ИП сможет обратиться с заявлением о пересмотре степени риска в Банк России. Регулятор в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть его и вынести решение. Если заявитель не согласен с решением ЦБ, он сможет обратится в межведомственную комиссию при Банке России либо в суд.
Соответствующие изменения вносятся в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а нормы, касающиеся механизма обжалования решений ЦБ, начнут применяться с 1 октября 2024 года.
 
ЖКУВладимир ПутинЖКХ
 
 
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