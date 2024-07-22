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Названа причина резкого подорожания акций Qiwi на Мосбирже

Названа причина резкого подорожания акций Qiwi на Мосбирже - 22.07.2024, ПРАЙМ

Названа причина резкого подорожания акций Qiwi на Мосбирже

Взлет бумаг Qiwi на Мосбирже – это спекулятивная реакция инвесторов на новость о выкупе у АО "Киви" контрольной доли в факторинговом бизнесе группой T-Банка... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T15:49+0300

2024-07-22T15:49+0300

2024-07-22T15:50+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Взлет бумаг Qiwi на Мосбирже – это спекулятивная реакция инвесторов на новость о выкупе у АО "Киви" контрольной доли в факторинговом бизнесе группой T-Банка (ранее - "Тинькофф"), сказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Как следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания ООО "Т-проекты" в минувшую пятницу, 19 июля, стала владельцем 51% долей ООО "Рови факторинг плюс" и 51% долей ООО "Рови Технологии". Ранее они принадлежали АО "Киви". На этом фоне торги в понедельник депозитарные расписки на акции кипрской Qiwi начали скачком вверх, на пике рост доходил до 21,5%, по состоянию на 15.30 мск замедлился до примерно 17%. Додонов напомнил, что в начале года Qiwi продала свои российские активы (были консолидированы под АО "Киви") менеджменту за 23,75 миллиарда рублей, причем оплата должна была происходить в рассрочку. "Однако потом была отозвана лицензия у "Киви банка". На данный момент не понятно, получила ли Qiwi за российские активы уже какие-то деньги и что будет с другими платежами. Но получается, что АО "Киви" уже не принадлежит Qiwi, и сделки в рамках первой компании не должны влиять на бизнес последней", - сказал аналитик. "На мой взгляд, сегодняшний скачок бумаг Qiwi - просто спекулятивная реакция инвесторов на новость вокруг сделки Т-Банка и "Киви". Причем подобные движения происходят не впервые. Так, в начале марта данные бумаги тоже выросли более чем на 20% на сообщении о том, что АСВ не смогло добиться отмены сделки по продаже группой Qiwi российского АО "Киви". Но затем они существенно снизились", - отметил Додонов. "Поэтому я ожидаю, что рост не получит продолжения, и бумаги Qiwi останутся в основном спекулятивным инструментом, от которого обычным инвесторам лучше держаться подальше", - добавил он.

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торги, акции, мосбиржа, qiwi