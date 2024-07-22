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В ГД оценили способность ИИ заменить человека в принятии решений для юрлиц

В ГД оценили способность ИИ заменить человека в принятии решений для юрлиц - 22.07.2024, ПРАЙМ

В ГД оценили способность ИИ заменить человека в принятии решений для юрлиц

Искусственный интеллект может быть полезным инструментом, но он не способен заменить человека в принятии ключевых решений для юридических лиц, заявил РИА... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:23+0300

2024-07-22T10:23+0300

2024-07-22T10:23+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может быть полезным инструментом, но он не способен заменить человека в принятии ключевых решений для юридических лиц, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Хотя ИИ и может быть полезным инструментом для анализа данных и поддержки дальнейшего принятия решений, он не может заменить человека в вопросах корпоративного управления. Руководителям компаний следует с осторожностью относиться к идее передачи важных управленческих функций системам искусственного интеллекта", - сказал он. Также депутат подчеркнул, что использование ИИ для принятия важных корпоративных решений может привести к серьезным ошибкам и юридическим последствиям. Искусственный интеллект, по его словам, не несет ответственности за свои действия, в отличие от руководителей компаний, поэтому крайне важно, чтобы ключевые решения в управлении юридическими лицами принимались людьми, а не алгоритмами. "Корпоративное управление включает в себя множество аспектов, которые не могут быть доверены ИИ. Это стратегическое планирование, оценка рисков, переговоры с партнерами и инвесторами, управление персоналом. Все эти сферы требуют человеческого опыта, интуиции и способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям", - отметил Гаврилов.

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россия, госдума