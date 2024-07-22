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"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Западные страны всегда боялись и завидовали мощи России, поэтому пытались ее расколоть. Такое мнение выразил ираландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:53+0300
2024-07-22T14:53+0300
политика
россия
запад
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Западные страны всегда боялись и завидовали мощи России, поэтому пытались ее расколоть. Такое мнение выразил ираландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х."Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию", — написал он.Боуз также отметил, что разжигание конфликта на Украине стало еще одной возможностью попытаться разобщить Россию.Президент России Владимир Путин также указывал на планы западных стран победить Россию, расколоть и разграбить ее, поскольку они не хотят иметь дело с такой огромной страной и населением. Однако действия этих стран, которые стремятся вызвать раздор и смуту в российском обществе, были сведены на нет.
https://1prime.ru/20240722/peregovory-850317475.html
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россия, запад
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД
14:53 22.07.2024
 
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Западные страны всегда боялись и завидовали мощи России, поэтому пытались ее расколоть. Такое мнение выразил ираландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию", — написал он.
Боуз также отметил, что разжигание конфликта на Украине стало еще одной возможностью попытаться разобщить Россию.
Президент России Владимир Путин также указывал на планы западных стран победить Россию, расколоть и разграбить ее, поскольку они не хотят иметь дело с такой огромной страной и населением. Однако действия этих стран, которые стремятся вызвать раздор и смуту в российском обществе, были сведены на нет.
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