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"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Западные страны всегда боялись и завидовали мощи России, поэтому пытались ее расколоть. Такое мнение выразил ираландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:53+0300
2024-07-22T14:53+0300
2024-07-22T14:53+0300
политика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Западные страны всегда боялись и завидовали мощи России, поэтому пытались ее расколоть. Такое мнение выразил ираландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х."Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию", — написал он.Боуз также отметил, что разжигание конфликта на Украине стало еще одной возможностью попытаться разобщить Россию.Президент России Владимир Путин также указывал на планы западных стран победить Россию, расколоть и разграбить ее, поскольку они не хотят иметь дело с такой огромной страной и населением. Однако действия этих стран, которые стремятся вызвать раздор и смуту в российском обществе, были сведены на нет.
https://1prime.ru/20240722/peregovory-850317475.html
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россия, запад
"Завидуют и боятся". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Западные страны всегда боялись и завидовали мощи России, поэтому пытались ее расколоть. Такое мнение выразил
ираландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Запад на протяжении веков завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить Россию", — написал он.
Боуз также отметил, что разжигание конфликта на Украине стало еще одной возможностью попытаться разобщить Россию.
Президент России Владимир Путин также указывал на планы западных стран победить Россию, расколоть и разграбить ее, поскольку они не хотят иметь дело с такой огромной страной и населением. Однако действия этих стран, которые стремятся вызвать раздор и смуту в российском обществе, были сведены на нет.
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