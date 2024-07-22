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"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов

"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов

"Ростех" передал Минобороны России очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:32+0300

2024-07-22T13:32+0300

2024-07-22T13:33+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Ростех" передал Минобороны России очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Мы передали министерству обороны очередные партии минометных комплексов "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24. Все поставленные артиллерийские орудия доказали свою надежность и эффективность в боевых условиях. В соответствии с требованиями госзаказчика "Ростех" наращивает производство данных минометов", - приводятся в сообщении слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева. Комплекс "Сани" включает транспортную машину повышенной проходимости на базе "Урала", способную проехать 1000 километров на одном баке. В ее кузове перевозится 120-мм миномет 2Б11, который выгружается с помощью электролебедки. "Ростех" также показал видео с дрифтом "Саней", пояснив, что такой маневр помогает максимально сократить время развертывания и свертывания орудий на позициях в рамках тактики "кочующих минометов", которая позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил. Минометы 2Б11 обладают высокой скорострельностью, дальность их прицельной стрельбы - более 7 километров. Благодаря доработанной плите орудие может вести круговой обстрел. Боекомплект миномета рассчитан на более чем полсотни выстрелов. Он позволяет поражать навесным огнем позиции противника, командные наблюдательные пункты, технику и живую силу. Миномет 2Б24 калибра 82-мм имеет малый вес и предназначен для пехотных подразделений, в том числе горно-пехотных. Он прост в обращении и является эффективным средством поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники.

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россия, ростех