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"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов - 22.07.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов
"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов
"Ростех" передал Минобороны России очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24,... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:32+0300
2024-07-22T13:33+0300
вооружения
россия
ростех
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Ростех" передал Минобороны России очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Мы передали министерству обороны очередные партии минометных комплексов "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24. Все поставленные артиллерийские орудия доказали свою надежность и эффективность в боевых условиях. В соответствии с требованиями госзаказчика "Ростех" наращивает производство данных минометов", - приводятся в сообщении слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева. Комплекс "Сани" включает транспортную машину повышенной проходимости на базе "Урала", способную проехать 1000 километров на одном баке. В ее кузове перевозится 120-мм миномет 2Б11, который выгружается с помощью электролебедки. "Ростех" также показал видео с дрифтом "Саней", пояснив, что такой маневр помогает максимально сократить время развертывания и свертывания орудий на позициях в рамках тактики "кочующих минометов", которая позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил. Минометы 2Б11 обладают высокой скорострельностью, дальность их прицельной стрельбы - более 7 километров. Благодаря доработанной плите орудие может вести круговой обстрел. Боекомплект миномета рассчитан на более чем полсотни выстрелов. Он позволяет поражать навесным огнем позиции противника, командные наблюдательные пункты, технику и живую силу. Миномет 2Б24 калибра 82-мм имеет малый вес и предназначен для пехотных подразделений, в том числе горно-пехотных. Он прост в обращении и является эффективным средством поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники.
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россия, ростех
Вооружения, РОССИЯ, РОСТЕХ
13:32 22.07.2024 (обновлено: 13:33 22.07.2024)
 
"Ростех" передал в войска новую партию мобильных минометов

"Ростех" передал Минобороны России новую партию мобильных минометов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Ростех" передал Минобороны России очередные партии модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Мы передали министерству обороны очередные партии минометных комплексов "Сани", буксируемых минометов 2Б11 и легких минометов 2Б24. Все поставленные артиллерийские орудия доказали свою надежность и эффективность в боевых условиях. В соответствии с требованиями госзаказчика "Ростех" наращивает производство данных минометов", - приводятся в сообщении слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.
Комплекс "Сани" включает транспортную машину повышенной проходимости на базе "Урала", способную проехать 1000 километров на одном баке. В ее кузове перевозится 120-мм миномет 2Б11, который выгружается с помощью электролебедки.
"Ростех" также показал видео с дрифтом "Саней", пояснив, что такой маневр помогает максимально сократить время развертывания и свертывания орудий на позициях в рамках тактики "кочующих минометов", которая позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил.
Минометы 2Б11 обладают высокой скорострельностью, дальность их прицельной стрельбы - более 7 километров. Благодаря доработанной плите орудие может вести круговой обстрел. Боекомплект миномета рассчитан на более чем полсотни выстрелов. Он позволяет поражать навесным огнем позиции противника, командные наблюдательные пункты, технику и живую силу.
Миномет 2Б24 калибра 82-мм имеет малый вес и предназначен для пехотных подразделений, в том числе горно-пехотных. Он прост в обращении и является эффективным средством поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники.
 
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