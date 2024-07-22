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В Госдуме рассказали, когда цифровой рубль станет массовым явлением - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/rubl-850339202.html
В Госдуме рассказали, когда цифровой рубль станет массовым явлением
В Госдуме рассказали, когда цифровой рубль станет массовым явлением - 22.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда цифровой рубль станет массовым явлением
Цифровой рубль станет довольно массовым явлением в 2026 году, такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:14+0300
2024-07-22T18:14+0300
экономика
россия
анатолий аксаков
цифровой рубль
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цифровой рубль станет довольно массовым явлением в 2026 году, такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции по итогам работы комитета в весеннюю сессию и планам на осеннюю. "Я думаю, где-то полгода уйдет, чтобы эту часть (пилотного проекта с увеличением числа участников с 1 сентября 2024 года – ред.) отработать, более широкую, ну, и уже вторая половина 2025 года - ещё более широкое число участников, а 2026 год - уже довольно массовое явление", - сказал Аксаков. Ранее в июле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций. Аксаков отметил, что "еще 20 банков подали заявление об участии в этом эксперименте". "Мы внесли законопроекты, касающиеся "антиотмывки", …поскольку число участников расширяется, конечно, нужно прописать нормы, которые установят контроль федеральной службы по финансовому мониторингу за этим рынком, такой плотный, для того, чтобы противодействовать недобросовестным операциям", - добавил он. На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа цифрового рубля показала свою работоспособность и пора переходить к более широкому применению такой формы денег. Президент также заявил, что необходимо перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах. Платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года.
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россия, анатолий аксаков, цифровой рубль
Экономика, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
18:14 22.07.2024
 
В Госдуме рассказали, когда цифровой рубль станет массовым явлением

Аксаков: цифровой рубль станет массовым явлением в 2026 году

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Цифровой рубль станет довольно массовым явлением в 2026 году, такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции по итогам работы комитета в весеннюю сессию и планам на осеннюю.
"Я думаю, где-то полгода уйдет, чтобы эту часть (пилотного проекта с увеличением числа участников с 1 сентября 2024 года – ред.) отработать, более широкую, ну, и уже вторая половина 2025 года - ещё более широкое число участников, а 2026 год - уже довольно массовое явление", - сказал Аксаков.
Ранее в июле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор с 1 сентября расширяет пилотный проект по цифровому рублю до 9 тысяч физлиц с порядка 600 участников и до 1200 юрлиц с порядка 22 организаций.
Аксаков отметил, что "еще 20 банков подали заявление об участии в этом эксперименте".
"Мы внесли законопроекты, касающиеся "антиотмывки", …поскольку число участников расширяется, конечно, нужно прописать нормы, которые установят контроль федеральной службы по финансовому мониторингу за этим рынком, такой плотный, для того, чтобы противодействовать недобросовестным операциям", - добавил он.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа цифрового рубля показала свою работоспособность и пора переходить к более широкому применению такой формы денег. Президент также заявил, что необходимо перейти к широкому внедрению цифрового рубля в различных сферах.
Платформа была запущена в пилотном режиме Центральным банком в августе 2023 года.
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ЭкономикаРОССИЯАнатолий АксаковЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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