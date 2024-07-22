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Курс рубля по итогам торгов не изменился по отношению к юаню - 22.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240722/rubl-850342059.html
Курс рубля по итогам торгов не изменился по отношению к юаню
Курс рубля по итогам торгов не изменился по отношению к юаню - 22.07.2024, ПРАЙМ
Курс рубля по итогам торгов не изменился по отношению к юаню
Рубль по итогам торгов понедельника остался на уровне закрытия пятницы по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T20:06+0300
2024-07-22T20:06+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника остался на уровне закрытия пятницы по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника остался на отметке 11,97 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.57 мск дешевеет на 0,38%, до 82,32 доллара за баррель. РУБЛЬ ОСТАЛСЯ НА УРОВНЕ ЗАКРЫТИЯ ПЯТНИЦЫ Курс юаня в понедельник остался на уровне закрытия пятницы, китайская валюта в целом двигалась в узком диапазоне 11,95-12,01 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 79 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Курс рубля к юаню на Мосбирже в начале недели демонстрировал разнонаправленную слабоволатильную динамику, валютная пара двигалась в узком диапазоне 11,95-12 рублей … Рубль может получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Статистика платежного баланса РФ указывает на проблемы с платежами по импортным операциям и сохранение профицита счета текущих операций", - отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Рубль сегодня продолжил торговаться вблизи уровня 12 по отношению к китайскому юаню. На прошедшей неделе курс рубля оставался относительно стабильным и находился в коридоре 11,95-12,1 рубля за юань и 87,8-88,7 рубля за доллар США", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" считает, что низкая активность может быть объяснима желанием дождаться ярких драйверов. Он отмечает, что новая неделя будет на них богата. ПРОГНОЗЫ "В ближайшее время рубль может временно укрепиться из-за подготовки к налоговому периоду и повышения ключевой ставки Банком России, ожидаемого на заседании 26 июля. Привлекательность рублевых сбережений в подобных условиях остается высокой, а динамика импорта сдержанной, что вместе с высокими ценами на нефть поддерживает позиции рубля. На текущей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-88,5 рубля, курс юаня – 11,5-12 рубля", - считает Кравченко из УК "Первая". "Краткосрочно биржевой юань может протестировать 11,8 рубля, доллар может двигаться в коридоре 87-89 рублей", - считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". По ожиданиям Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на вторник будет диапазон 11,5-12,15 рубля, доллар США может торговаться в интервале 87-89 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей.
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торги, мосбиржа, курс юаня, рубль
Экономика, Торги, Мосбиржа, курс юаня, рубль
20:06 22.07.2024
 
Курс рубля по итогам торгов не изменился по отношению к юаню

Курс рубля по итогам торгов понедельника не изменился по отношению к юаню

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника остался на уровне закрытия пятницы по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника остался на отметке 11,97 рубля.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.57 мск дешевеет на 0,38%, до 82,32 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ НА УРОВНЕ ЗАКРЫТИЯ ПЯТНИЦЫ

Курс юаня в понедельник остался на уровне закрытия пятницы, китайская валюта в целом двигалась в узком диапазоне 11,95-12,01 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 79 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"Курс рубля к юаню на Мосбирже в начале недели демонстрировал разнонаправленную слабоволатильную динамику, валютная пара двигалась в узком диапазоне 11,95-12 рублей … Рубль может получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Статистика платежного баланса РФ указывает на проблемы с платежами по импортным операциям и сохранение профицита счета текущих операций", - отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Рубль сегодня продолжил торговаться вблизи уровня 12 по отношению к китайскому юаню. На прошедшей неделе курс рубля оставался относительно стабильным и находился в коридоре 11,95-12,1 рубля за юань и 87,8-88,7 рубля за доллар США", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал" считает, что низкая активность может быть объяснима желанием дождаться ярких драйверов. Он отмечает, что новая неделя будет на них богата.

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшее время рубль может временно укрепиться из-за подготовки к налоговому периоду и повышения ключевой ставки Банком России, ожидаемого на заседании 26 июля. Привлекательность рублевых сбережений в подобных условиях остается высокой, а динамика импорта сдержанной, что вместе с высокими ценами на нефть поддерживает позиции рубля. На текущей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87-88,5 рубля, курс юаня – 11,5-12 рубля", - считает Кравченко из УК "Первая".
"Краткосрочно биржевой юань может протестировать 11,8 рубля, доллар может двигаться в коридоре 87-89 рублей", - считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
По ожиданиям Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на вторник будет диапазон 11,5-12,15 рубля, доллар США может торговаться в интервале 87-89 рублей, евро - в коридоре 94-97 рублей.
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ЭкономикаТоргиМосбиржакурс юанярубль
 
 
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