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Выручка группы "Русагро" превысила 72 миллиарда рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240722/rusagro-850317607.html
Выручка группы "Русагро" превысила 72 миллиарда рублей
Выручка группы "Русагро" превысила 72 миллиарда рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
Выручка группы "Русагро" превысила 72 миллиарда рублей
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, во втором квартале 2024 года увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 72,263 миллиарда... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:12+0300
2024-07-22T10:23+0300
экономика
россия
русагро
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, во втором квартале 2024 года увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 72,263 миллиарда рублей, а в первом полугодии - на 30%, до 142,717 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании."Во 2-ом квартале 2024 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций составила 72 263 миллиона рублей. По сравнению со 2-ым кварталом 2023 года показатель вырос на 20% (+12 072 миллиона рублей). Выручка за полугодие увеличилась на 30%, до 142,717 миллиарда рублей", - говорится в материалах.Добавляется, что выручка "Русагро" увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и консолидации группы компаний НМЖК.
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россия, русагро
Экономика, РОССИЯ, Русагро
10:12 22.07.2024 (обновлено: 10:23 22.07.2024)
 
Выручка группы "Русагро" превысила 72 миллиарда рублей

Группа "Русагро" во II квартале нарастила выручку до 72,263 миллиарда рублей

"Русагро".
Русагро.
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, во втором квартале 2024 года увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 72,263 миллиарда рублей, а в первом полугодии - на 30%, до 142,717 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.
"Во 2-ом квартале 2024 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций составила 72 263 миллиона рублей. По сравнению со 2-ым кварталом 2023 года показатель вырос на 20% (+12 072 миллиона рублей). Выручка за полугодие увеличилась на 30%, до 142,717 миллиарда рублей", - говорится в материалах.
Добавляется, что выручка "Русагро" увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и консолидации группы компаний НМЖК.
 
ЭкономикаРОССИЯРусагро
 
 
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