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"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций
"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:08+0300
2024-07-22T14:08+0300
2024-07-22T14:08+0300
русгидро
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
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русгидро, владимир путин, дальний восток
Русгидро, Владимир Путин, Дальний Восток
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций
"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 г в объеме более 800 млрд руб
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.
"Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
Кабмин выделит более девяти миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока