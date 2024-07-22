Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240722/rusgidro-850328264.html
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций
"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:08+0300
2024-07-22T14:08+0300
русгидро
владимир путин
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
https://1prime.ru/20240617/investproekt-849244856.html
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русгидро, владимир путин, дальний восток
Русгидро, Владимир Путин, Дальний Восток
14:08 22.07.2024
 
"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций

"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 г в объеме более 800 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным.
"Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Кабмин выделит более девяти миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
17 июня, 16:27
 
РусгидроВладимир ПутинДальний Восток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала