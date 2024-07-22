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"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций

"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Русгидро" вложит в Дальний Восток сотни миллиардов инвестиций

"Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:08+0300

2024-07-22T14:08+0300

2024-07-22T14:08+0300

русгидро

владимир путин

дальний восток

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует инвестиции до 2028 года в объеме более 800 миллиардов рублей, из них более 70% будет освоено на Дальнем Востоке, сообщил глава компании Виктор Хмарин на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об инвестиционных планах, до 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70% будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи", - сказал Хмарин.

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дальний восток

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русгидро, владимир путин, дальний восток