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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/rynok-850340191.html
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника - 22.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:02+0300
2024-07-22T19:02+0300
экономика
торги
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 3024,54 пункта, долларовый РТС – на 0,82%, до 1085,43 пункта.
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торги, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, Торги, российский рынок акций, Мосбиржа
19:02 22.07.2024
 
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника на 0,54%

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 3024,54 пункта, долларовый РТС – на 0,82%, до 1085,43 пункта.
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ЭкономикаТоргироссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
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