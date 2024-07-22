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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника - 22.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:02+0300

2024-07-22T19:02+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 3024,54 пункта, долларовый РТС – на 0,82%, до 1085,43 пункта.

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торги, российский рынок акций, мосбиржа