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Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника - 22.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:02+0300
2024-07-22T19:02+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 3024,54 пункта, долларовый РТС – на 0,82%, до 1085,43 пункта.
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торги, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, Торги, российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника на 0,54%
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,54%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,54%, до 3024,54 пункта, долларовый РТС – на 0,82%, до 1085,43 пункта.
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена