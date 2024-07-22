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Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара
Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара - 22.07.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара
Минсельхоз России продлил режим ограничения вывоза сахара в размере не более одной тонны с 1 августа 2024 года до 28 апреля 2025 года, следует из приказа на... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T21:16+0300
2024-07-22T21:16+0300
2024-07-22T21:16+0300
экономика
минсельхоз
сахар
экспорт
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России продлил режим ограничения вывоза сахара в размере не более одной тонны с 1 августа 2024 года до 28 апреля 2025 года, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов. "... определить исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с первого августа 2024 г. до 28 апреля 2025 г. допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного-сахара сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза... в размере одной тонны", - говорится в приказе. Ранее правительство РФ вводило до 31 августа временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Уточнялось, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению было разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн. С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.
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минсельхоз, сахар, экспорт
Экономика, Минсельхоз, сахар, экспорт
Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара
Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара до 28 апреля 2025 года
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России продлил режим ограничения вывоза сахара в размере не более одной тонны с 1 августа 2024 года до 28 апреля 2025 года, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов.
"... определить исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с первого августа 2024 г. до 28 апреля 2025 г. допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного-сахара сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза... в размере одной тонны", - говорится в приказе.
Ранее правительство РФ вводило до 31 августа временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Уточнялось, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению было разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн.
С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.
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