https://1prime.ru/20240722/sakhar-850342889.html

Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара

Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара - 22.07.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз продлил ограничение на вывоз сахара

Минсельхоз России продлил режим ограничения вывоза сахара в размере не более одной тонны с 1 августа 2024 года до 28 апреля 2025 года, следует из приказа на... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T21:16+0300

2024-07-22T21:16+0300

2024-07-22T21:16+0300

экономика

минсельхоз

сахар

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76557/51/765575157_0:157:1500:1001_1920x0_80_0_0_4a7a4052539a5d3a5013ec93e10ffca3.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России продлил режим ограничения вывоза сахара в размере не более одной тонны с 1 августа 2024 года до 28 апреля 2025 года, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов. "... определить исходя из баланса спроса и предложения сахара белого и свекловичного сахара-сырца на внутреннем рынке, на период с первого августа 2024 г. до 28 апреля 2025 г. допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и свекловичного-сахара сырца за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза... в размере одной тонны", - говорится в приказе. Ранее правительство РФ вводило до 31 августа временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Уточнялось, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению было разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн. С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца сезона-2023/24 на экспорт может быть направлено порядка 200 тысяч тонн: в министерстве пояснили, что, исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен партнерам в страны ЕАЭС.

https://1prime.ru/20240704/postavki-849757788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, сахар, экспорт