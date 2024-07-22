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Эксперт оценила вероятность снятия санкций против РФ в случае победы Трампа

Эксперт оценила вероятность снятия санкций против РФ в случае победы Трампа - 22.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценила вероятность снятия санкций против РФ в случае победы Трампа

Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:15+0300

2024-07-22T12:15+0300

2024-07-22T12:15+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства, он наверняка вернет в мировую повестку торговые войны, заявила РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "В случае победы Трампа вряд ли санкции будут сняты, а в международную повестку, скорее всего, вернутся торговые войны. Поэтому, по всей видимости, процессы дедолларизации продолжатся медленно, но верно", - считает эксперт. Вопросы санкций остаются фактором, снижающим доверие к доллару, и они, по всей видимости, так и будут продлеваться, заключила Бондаренко. Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через нее. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).

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