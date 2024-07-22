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МИД Литвы призвал ЕС "наконец" начать работу над санкциями против России - 22.07.2024, ПРАЙМ
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МИД Литвы призвал ЕС "наконец" начать работу над санкциями против России
МИД Литвы призвал ЕС "наконец" начать работу над санкциями против России - 22.07.2024, ПРАЙМ
МИД Литвы призвал ЕС "наконец" начать работу над санкциями против России
ЕС должен скорее начать работу над новыми антироссийскими ограничениями, несмотря на их неэффективность. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:20+0300
2024-07-22T12:20+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ЕС должен скорее начать работу над новыми антироссийскими ограничениями, несмотря на их неэффективность. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас."Первая стратегия на сегодня - стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций", — отметил дипломат.Президент Путин отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли вред всей мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.Санкции были введены в отношении России в 2014 году из-за событий на Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
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россия, ес
Политика, РОССИЯ, ЕС
12:20 22.07.2024
 
МИД Литвы призвал ЕС "наконец" начать работу над санкциями против России

Замглавы МИД Литвы призвал ЕС "наконец" начать работу над санкциями против РФ

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. ЕС должен скорее начать работу над новыми антироссийскими ограничениями, несмотря на их неэффективность. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас.
"Первая стратегия на сегодня - стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций", — отметил дипломат.
Президент Путин отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли вред всей мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.
Санкции были введены в отношении России в 2014 году из-за событий на Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
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