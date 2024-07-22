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РЖД увеличат составы "Сапсанов" Москва-Санкт-Петербург
РЖД увеличат составы "Сапсанов" Москва-Санкт-Петербург - 22.07.2024, ПРАЙМ
РЖД увеличат составы "Сапсанов" Москва-Санкт-Петербург
Дополнительные составы будут прицеплены к ряду поездов "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, в эти выходные и в августе, сообщили РЖД. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T19:05+0300
2024-07-22T19:05+0300
2024-07-22T19:05+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Дополнительные составы будут прицеплены к ряду поездов "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, в эти выходные и в августе, сообщили РЖД. "Для тех, кто хотел, но не успел купить билеты на "Сапсан" на предстоящие выходные, прицепим дополнительные составы к поездам: из Москвы в пятницу 26 июля (№778) и в понедельник 29 июля (№760); из Санкт-Петербурга 26 июля (№759) и в воскресенье 28 июля (№781)" - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. "Высокий спрос на поездки в "Сапсанах" сохраняется и в августе. Поэтому мы снова увеличим в них число мест за счёт сдвоенных составов", - добавляется в сообщении. Из Москвы в Петербург сдвоенными будут поезда: №780 (отправлением в будние дни), №754 (кроме воскресных дней). Из Петербурга в Москву: №767 (отправлением в будние дни), №777 (кроме субботних дней).
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транспорт, москва, санкт-петербург, сапсан
Экономика, Транспорт, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сапсан
РЖД увеличат составы "Сапсанов" Москва-Санкт-Петербург
РЖД увеличат составы "Сапсанов" Москва-Петербург в эти выходные и в августе
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Дополнительные составы будут прицеплены к ряду поездов "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, в эти выходные и в августе, сообщили РЖД.
"Для тех, кто хотел, но не успел купить билеты на "Сапсан" на предстоящие выходные, прицепим дополнительные составы к поездам: из Москвы в пятницу 26 июля (№778) и в понедельник 29 июля (№760); из Санкт-Петербурга 26 июля (№759) и в воскресенье 28 июля (№781)" - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"Высокий спрос на поездки в "Сапсанах" сохраняется и в августе. Поэтому мы снова увеличим в них число мест за счёт сдвоенных составов", - добавляется в сообщении. Из Москвы в Петербург сдвоенными будут поезда: №780 (отправлением в будние дни), №754 (кроме воскресных дней). Из Петербурга в Москву: №767 (отправлением в будние дни), №777 (кроме субботних дней).
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