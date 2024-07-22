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Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов
Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов
Мошенники придумали новый способ незаконного получения средств — пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов на территории РФ. Об этом рассказал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T02:02+0300
2024-07-22T02:02+0300
ссылки на сайты
поддельные сайты
мошенники
мошенники
россия
эксклюзив
штраф
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ незаконного получения средств — пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов на территории РФ. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.В основе этой аферы лежат действительно существующие запреты и ограничения, а вот никаких штрафов на самом деле нет, пояснил он. Однако уведомления о необходимости его заплатить пользователь может получить на любом сайте, где мошенники сделали соответствующие настройки, уверяет специалист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом совсем необязательно для этого переходить на действительно запрещенные ресурсы. По словам Бастрыкина, часто сайты злоумышленников хорошо замаскированы, а иногда пользователь невольно нажимает скрытую ссылку, даже не собираясь никуда идти.Дальше в ход идет психологическая атака. Ничего не подозревающий пользователь видит на своем экране уведомление о том, что он нарушил закон и скоро к нему приедут представители правоохранительных органов. Не все в такой ситуации могут сохранять рациональное мышление, поэтому многие рады возможности легко избежать проблем. Для этого нужно лишь оплатить "штраф". Именно такой реакции добиваются мошенники. Пользователи, которые не разбираются как в законах, так и в технических деталях, легко верят, что по неосторожности могли что-то нарушить.Чтобы не попадать в такие ситуации, в первую очередь стоит лучше знать свои права и иметь хотя бы общее представление о действующих законах. Даже если требование об оплате штрафа показалось вам убедительным, не спешите перечислять указанную сумму на “специальную карту”. Сначала посоветуйтесь с близкими, скорее всего, они быстро вас успокоят.“А если мошенники продолжают требовать, то нужно их заблокировать и игнорировать впредь. Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги”, - пояснил Бастрыкин.
https://1prime.ru/20240703/moshenniki--849672561.html
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ссылки на сайты, поддельные сайты, мошенники, мошенники, россия, эксклюзив, штраф
ссылки на сайты, поддельные сайты, МОШЕННИКИ, мошенники, РОССИЯ, Эксклюзив, штраф
02:02 22.07.2024
 
Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов

Бастрыкин: мошенники пугают россиян штрафами за посещение запрещенных сайтов

© Unsplah/HeadwayБизнес
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© Unsplah/Headway
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ незаконного получения средств — пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов на территории РФ. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
В основе этой аферы лежат действительно существующие запреты и ограничения, а вот никаких штрафов на самом деле нет, пояснил он. Однако уведомления о необходимости его заплатить пользователь может получить на любом сайте, где мошенники сделали соответствующие настройки, уверяет специалист.
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При этом совсем необязательно для этого переходить на действительно запрещенные ресурсы. По словам Бастрыкина, часто сайты злоумышленников хорошо замаскированы, а иногда пользователь невольно нажимает скрытую ссылку, даже не собираясь никуда идти.
Дальше в ход идет психологическая атака. Ничего не подозревающий пользователь видит на своем экране уведомление о том, что он нарушил закон и скоро к нему приедут представители правоохранительных органов. Не все в такой ситуации могут сохранять рациональное мышление, поэтому многие рады возможности легко избежать проблем. Для этого нужно лишь оплатить "штраф". Именно такой реакции добиваются мошенники. Пользователи, которые не разбираются как в законах, так и в технических деталях, легко верят, что по неосторожности могли что-то нарушить.
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Чтобы не попадать в такие ситуации, в первую очередь стоит лучше знать свои права и иметь хотя бы общее представление о действующих законах. Даже если требование об оплате штрафа показалось вам убедительным, не спешите перечислять указанную сумму на “специальную карту”. Сначала посоветуйтесь с близкими, скорее всего, они быстро вас успокоят.
“А если мошенники продолжают требовать, то нужно их заблокировать и игнорировать впредь. Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги”, - пояснил Бастрыкин.
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