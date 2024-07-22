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Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов
Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов
Мошенники придумали новый способ незаконного получения средств — пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов на территории РФ. Об этом рассказал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T02:02+0300
2024-07-22T02:02+0300
2024-07-22T02:02+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ незаконного получения средств — пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов на территории РФ. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.В основе этой аферы лежат действительно существующие запреты и ограничения, а вот никаких штрафов на самом деле нет, пояснил он. Однако уведомления о необходимости его заплатить пользователь может получить на любом сайте, где мошенники сделали соответствующие настройки, уверяет специалист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом совсем необязательно для этого переходить на действительно запрещенные ресурсы. По словам Бастрыкина, часто сайты злоумышленников хорошо замаскированы, а иногда пользователь невольно нажимает скрытую ссылку, даже не собираясь никуда идти.Дальше в ход идет психологическая атака. Ничего не подозревающий пользователь видит на своем экране уведомление о том, что он нарушил закон и скоро к нему приедут представители правоохранительных органов. Не все в такой ситуации могут сохранять рациональное мышление, поэтому многие рады возможности легко избежать проблем. Для этого нужно лишь оплатить "штраф". Именно такой реакции добиваются мошенники. Пользователи, которые не разбираются как в законах, так и в технических деталях, легко верят, что по неосторожности могли что-то нарушить.Чтобы не попадать в такие ситуации, в первую очередь стоит лучше знать свои права и иметь хотя бы общее представление о действующих законах. Даже если требование об оплате штрафа показалось вам убедительным, не спешите перечислять указанную сумму на “специальную карту”. Сначала посоветуйтесь с близкими, скорее всего, они быстро вас успокоят.“А если мошенники продолжают требовать, то нужно их заблокировать и игнорировать впредь. Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги”, - пояснил Бастрыкин.
https://1prime.ru/20240703/moshenniki--849672561.html
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ссылки на сайты, поддельные сайты, мошенники, мошенники, россия, эксклюзив, штраф
ссылки на сайты, поддельные сайты, МОШЕННИКИ, мошенники, РОССИЯ, Эксклюзив, штраф
Россиян предупредили об аферах со штрафами за посещение запрещенных сайтов
Бастрыкин: мошенники пугают россиян штрафами за посещение запрещенных сайтов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ незаконного получения средств — пугать жертв штрафами за посещение запрещенных сайтов на территории РФ. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
В основе этой аферы лежат действительно существующие запреты и ограничения, а вот никаких штрафов на самом деле нет, пояснил он. Однако уведомления о необходимости его заплатить пользователь может получить на любом сайте, где мошенники сделали соответствующие настройки, уверяет специалист.
При этом совсем необязательно для этого переходить на действительно запрещенные ресурсы. По словам Бастрыкина, часто сайты злоумышленников хорошо замаскированы, а иногда пользователь невольно нажимает скрытую ссылку, даже не собираясь никуда идти.
Дальше в ход идет психологическая атака. Ничего не подозревающий пользователь видит на своем экране уведомление о том, что он нарушил закон и скоро к нему приедут представители правоохранительных органов. Не все в такой ситуации могут сохранять рациональное мышление, поэтому многие рады возможности легко избежать проблем. Для этого нужно лишь оплатить "штраф". Именно такой реакции добиваются мошенники. Пользователи, которые не разбираются как в законах, так и в технических деталях, легко верят, что по неосторожности могли что-то нарушить.
Раскрыт принцип, по которому мошенники выбирают жертв в соцсетях
Чтобы не попадать в такие ситуации, в первую очередь стоит лучше знать свои права и иметь хотя бы общее представление о действующих законах. Даже если требование об оплате штрафа показалось вам убедительным, не спешите перечислять указанную сумму на “специальную карту”. Сначала посоветуйтесь с близкими, скорее всего, они быстро вас успокоят.
“А если мошенники продолжают требовать, то нужно их заблокировать и игнорировать впредь. Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги”, - пояснил Бастрыкин.
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