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"Умный дом" от "Сбера" вошел в раздел ИИ Единого реестра российского ПО
"Умный дом" от "Сбера" вошел в раздел ИИ Единого реестра российского ПО - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Умный дом" от "Сбера" вошел в раздел ИИ Единого реестра российского ПО
Платформа умного дома от "Сбера" вошла в Единый реестр российского программного обеспечения (ПО), став в реестре первым продуктом с ИИ в этом сегменте, сообщили | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:39+0300
2024-07-22T10:39+0300
2024-07-22T11:04+0300
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Платформа умного дома от "Сбера" вошла в Единый реестр российского программного обеспечения (ПО), став в реестре первым продуктом с ИИ в этом сегменте, сообщили в компании."Платформа умного дома Sber стала первым продуктом этого сегмента в Едином реестре российского программного обеспечения (ПО), который относится к сфере искусственного интеллекта (AI)", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь B2B-клиенты платформы могут воспользоваться специальными мерами государственной поддержки."Рынок нуждается в отечественных разработках, так как российское ПО может обеспечить пользователям не только комфорт, но и стабильность работы вне зависимости от внешних факторов", - добавил гендиректор SberDevices Денис Филиппов. В свою очередь, по мнению старшего вице-президента - руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева, если сегодня компания не вкладывает в развитие ИИ, то уже через год она, в лучшем случае, может оказаться в роли догоняющих или вовсе остаться за бортом."Умный дом - одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственную технологическую базу на основе AI-технологий, которая позволит россиянам пользоваться отечественными решениями мирового уровня, независимыми от зарубежных вендоров", - прокомментировал Белевцев.Реестр российского ПО учредило Минцифры РФ в 2016 году. Реестр состоит из двух блоков: в первый включают только российские разработки, а во второй - ПО из дружественных стран Евразийского экономического союза. Подать заявку на включение программы в реестр компания-разработчик может самостоятельно.Минцифры дает пакет льгот и преимуществ для отечественных разработчиков, которые включают свой софт в реестр: 3% налога на прибыль, 7,6% на страховые взносы, продажа ПО из реестра без НДС. Также прилагается участие в государственных и муниципальных закупках и грантовая поддержка, следует из информации на портале госуслуг.
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россия, сбербанк
"Умный дом" от "Сбера" вошел в раздел ИИ Единого реестра российского ПО
Платформа "Умного дома" от "Сбера" вошла в раздел ИИ Единого реестра российского ПО
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Платформа умного дома от "Сбера" вошла в Единый реестр российского программного обеспечения (ПО), став в реестре первым продуктом с ИИ в этом сегменте, сообщили в компании.
"Платформа умного дома Sber стала первым продуктом этого сегмента в Едином реестре российского программного обеспечения (ПО), который относится к сфере искусственного интеллекта (AI)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь B2B-клиенты платформы могут воспользоваться специальными мерами государственной поддержки.
"Рынок нуждается в отечественных разработках, так как российское ПО может обеспечить пользователям не только комфорт, но и стабильность работы вне зависимости от внешних факторов", - добавил гендиректор SberDevices Денис Филиппов.
В свою очередь, по мнению старшего вице-президента - руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева, если сегодня компания не вкладывает в развитие ИИ, то уже через год она, в лучшем случае, может оказаться в роли догоняющих или вовсе остаться за бортом.
"Умный дом - одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственную технологическую базу на основе AI-технологий, которая позволит россиянам пользоваться отечественными решениями мирового уровня, независимыми от зарубежных вендоров", - прокомментировал Белевцев.
Реестр российского ПО учредило Минцифры РФ в 2016 году. Реестр состоит из двух блоков: в первый включают только российские разработки, а во второй - ПО из дружественных стран Евразийского экономического союза. Подать заявку на включение программы в реестр компания-разработчик может самостоятельно.
Минцифры дает пакет льгот и преимуществ для отечественных разработчиков, которые включают свой софт в реестр: 3% налога на прибыль, 7,6% на страховые взносы, продажа ПО из реестра без НДС. Также прилагается участие в государственных и муниципальных закупках и грантовая поддержка, следует из информации на портале госуслуг.