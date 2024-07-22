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"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки

"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки

"Сбер" выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске, сообщили РИА Новости в банке. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T22:37+0300

2024-07-22T22:37+0300

2024-07-22T22:37+0300

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ЛУГАНСК, 22 июл - ПРАЙМ. "Сбер" выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске, сообщили РИА Новости в банке. "Сбербанк выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске. Заемщиком стала жительница города. Квартиру она приобрела для своей семьи в республиканском центре в ЖД "Красноярский", застройщиком которого выступает "Жилстрой 1". Луганчанка стала первым клиентом Сбера, оформившим покупку недвижимости в республике по новой программе "Региональная ипотека", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что "Сбер" оформляет ипотечные сделки в Луганске со дня открытия своих офисов, однако до настоящего момента они касались приобретения жилья по другим программам кредитования. "Льготная ипотека — это важный шаг в экономической интеграции регионов и повышении уровня жизни на новых территориях. Ни для кого не секрет, что именно ипотека является не просто самым популярным, но подчас единственным способом приобрести собственное жилье. Благодаря государственным мерам поддержки ипотека для жителей ЛНР становится доступным и простым вариантом решить свои жилищные вопросы, а также стимулирует застройщиков и строительный рынок к развитию", - приводит пресс-служба слова председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Абрамкина. Ранее "Сбер" запустил три полноформатных отделения в Луганске.

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сбербанк, ипотека, лнр