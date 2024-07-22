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"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки - 22.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240722/sber-850344625.html
"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки
"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки
"Сбер" выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске, сообщили РИА Новости в банке. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:37+0300
2024-07-22T22:37+0300
экономика
сбербанк
ипотека
лнр
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ЛУГАНСК, 22 июл - ПРАЙМ. "Сбер" выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске, сообщили РИА Новости в банке. "Сбербанк выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске. Заемщиком стала жительница города. Квартиру она приобрела для своей семьи в республиканском центре в ЖД "Красноярский", застройщиком которого выступает "Жилстрой 1". Луганчанка стала первым клиентом Сбера, оформившим покупку недвижимости в республике по новой программе "Региональная ипотека", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что "Сбер" оформляет ипотечные сделки в Луганске со дня открытия своих офисов, однако до настоящего момента они касались приобретения жилья по другим программам кредитования. "Льготная ипотека — это важный шаг в экономической интеграции регионов и повышении уровня жизни на новых территориях. Ни для кого не секрет, что именно ипотека является не просто самым популярным, но подчас единственным способом приобрести собственное жилье. Благодаря государственным мерам поддержки ипотека для жителей ЛНР становится доступным и простым вариантом решить свои жилищные вопросы, а также стимулирует застройщиков и строительный рынок к развитию", - приводит пресс-служба слова председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Абрамкина. Ранее "Сбер" запустил три полноформатных отделения в Луганске.
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сбербанк, ипотека, лнр
Экономика, Сбербанк, ипотека, ЛНР
22:37 22.07.2024
 
"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку по программе господдержки

"Сбер" выдал в ЛНР первую льготную ипотеку под 2% по программе господдержки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 22 июл - ПРАЙМ. "Сбер" выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске, сообщили РИА Новости в банке.
"Сбербанк выдал первую ипотеку по программе господдержки для новых регионов со ставкой 2% годовых на покупку недвижимости в Луганске. Заемщиком стала жительница города. Квартиру она приобрела для своей семьи в республиканском центре в ЖД "Красноярский", застройщиком которого выступает "Жилстрой 1". Луганчанка стала первым клиентом Сбера, оформившим покупку недвижимости в республике по новой программе "Региональная ипотека", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что "Сбер" оформляет ипотечные сделки в Луганске со дня открытия своих офисов, однако до настоящего момента они касались приобретения жилья по другим программам кредитования.
"Льготная ипотека — это важный шаг в экономической интеграции регионов и повышении уровня жизни на новых территориях. Ни для кого не секрет, что именно ипотека является не просто самым популярным, но подчас единственным способом приобрести собственное жилье. Благодаря государственным мерам поддержки ипотека для жителей ЛНР становится доступным и простым вариантом решить свои жилищные вопросы, а также стимулирует застройщиков и строительный рынок к развитию", - приводит пресс-служба слова председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Абрамкина.
Ранее "Сбер" запустил три полноформатных отделения в Луганске.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Названы регионы - лидеры по развитию ипотеки в России
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ЭкономикаСбербанкипотекаЛНР
 
 
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