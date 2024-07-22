https://1prime.ru/20240722/sboy-850343275.html

СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows

СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows - 22.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows

Глобальный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, согласно которому корпорация... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T21:38+0300

2024-07-22T21:38+0300

2024-07-22T21:39+0300

происшествия

ос

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Глобальный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, согласно которому корпорация предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) полный доступ к ОС, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя фирмы. Отмечается, что открытая структура Windows позволяет разработчикам свободно создавать "мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне". При этом, когда происходит ошибка, "ее результат может стать катастрофическим", что и случилось в реальности. "Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему также, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссей, заключенного после жалобы. В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", — сказано в публикации издания. Также отмечается, что пока продукция на базе Windows испытывала сбои по всему миру, компьютеры от Apple продолжали работать, так как разработчики приложений не имеют столь глубокого доступа к структуре ОС, как у Windows. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе ОС Windows. Из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://1prime.ru/20240722/port-850341343.html

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ос, microsoft, windows, сбой