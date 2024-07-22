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СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows - 22.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows
СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows - 22.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows
Глобальный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, согласно которому корпорация... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T21:38+0300
2024-07-22T21:39+0300
происшествия
ос
microsoft
windows
сбой
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Глобальный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, согласно которому корпорация предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) полный доступ к ОС, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя фирмы. Отмечается, что открытая структура Windows позволяет разработчикам свободно создавать "мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне". При этом, когда происходит ошибка, "ее результат может стать катастрофическим", что и случилось в реальности. "Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему также, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссей, заключенного после жалобы. В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", — сказано в публикации издания. Также отмечается, что пока продукция на базе Windows испытывала сбои по всему миру, компьютеры от Apple продолжали работать, так как разработчики приложений не имеют столь глубокого доступа к структуре ОС, как у Windows. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе ОС Windows. Из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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ос, microsoft, windows, сбой
Происшествия, ОС, Microsoft, Windows, сбой
21:38 22.07.2024 (обновлено: 21:39 22.07.2024)
 
СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows

WSJ: глобальный сбой Windows возник из-за соглашения Microsoft с Еврокомиссией

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© flickr.com / nixiepixel
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Глобальный сбой в работе техники на базе операционной системы Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, согласно которому корпорация предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) полный доступ к ОС, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя фирмы.
Отмечается, что открытая структура Windows позволяет разработчикам свободно создавать "мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне". При этом, когда происходит ошибка, "ее результат может стать катастрофическим", что и случилось в реальности.
"Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему также, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссей, заключенного после жалобы. В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", — сказано в публикации издания.
Также отмечается, что пока продукция на базе Windows испытывала сбои по всему миру, компьютеры от Apple продолжали работать, так как разработчики приложений не имеют столь глубокого доступа к структуре ОС, как у Windows.
Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе ОС Windows. Из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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ПроисшествияОСMicrosoftWindowsсбой
 
 
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